Primăria Oradea trebuie să-şi ajusteze bugetul în funcţie de doi castori. Animalele dau mari bătai de cap administraţiei locale în contextul în care aproximativ 500 de arbori ar fi în pericol.

Doi castori scot din bugetul primăriei Oradea 45.000 de lei. 500 de copaci sunt în pericol - Shutterstock

Potrivit ebihoreanul.ro, pentru al doilea an consecutiv Primăria Oradea trebuie să includă în buget şi cheltuielile legate de protejarea mediului din pricina a doi castori. Arborii de pe malurile Crişului Repede, aproximativ 500 de copaci conform măsurătorilor, sunt în pericol. Primăria a încheiat un contract în valoare de 37.080 de lei, fără TVA, aproximativ 45.000 de lei per total, unei firme care va instala plase metalice în jurul arborilor.

Măsura s-a dovedit eficientă anul trecut când 200 de copaci au fost protejaţi astfel. Cei doi castori au devenit o problemă în iarnă 2024-2025 atunci când au ros zeci de arbori de pe malurile Crişului Repede. Potrivit unei analize, cei doi castori au o rază de acţiune de 3 kilometri. Iniţial, autorităţile au vrut să relocheze animalele, dar în cele din urmă a fost aleasă măsura protejării copacilor.