Momente tensionate, joi, la Tribunalul București, unde mai mulți susținători ai lui Călin Georgescu s-au confruntat cu jandarmii prezenți pentru menținerea ordinii. Două persoane au fost ridicate de forțele de ordine, după ce au refuzat să se legitimeze și au manifestat comportamente agresive. Jandarmeria respinge acuzațiile potrivit cărora ar fi agresat o femeie însărcinată, precizând că intervenția a avut scopul de a o proteja și de a preveni escaladarea violențelor.

Doi dintre susţinătorii lui Călin Georgescu, ridicați de jandarmi din faţa Tribunalului Bucureşti - Shutterstock

Mai mulţi simpatizanţi ai lui Călin Georgescu s-au prezentat, joi, la Tribunalul Bucureşti, pentru a-l susţine pe fostul prezidenţiabil în demersurile privind ridicarea măsurii preventive care îl vizează.

Jandarmii au luat pe sus un bărbat care făcea scandal şi care a refuzat să se legitimeze, moment în care alte persoane au sărit în apărarea acestuia, transmite News.ro.

"Pe timpul desfăşurării adunării publice organizate în proximitatea Tribunalului Bucureşti, jandarmii au acţionat pentru extragerea unui bărbat care a manifestat un comportament recalcitrant, nu a respectat indicaţiile forţelor de ordine pe toată durata desfăşurării adunării publice şi, în final, a refuzat să ofere datele de identificare la solicitarea jandarmilor. Deşi echipele de dialog au intervenit pentru detensionarea situaţiei, o parte dintre participanţi au continuat să manifeste atitudini agresive, iar un alt bărbat a îmbrâncit jandarmii, în încercarea de a-i împiedica să aplice măsurile specifice împotriva primei persoane. Ca urmare a acestor acţiuni, s-a impus intervenţia forţelor de ordine şi a fost condusă la secţia de poliţie şi a doua persoană", au transmis oficialii Jandarmeriei.

Articolul continuă după reclamă

Cele două persoane vor fi amendate contravenţional.

Instituţia respinge acuzaţiile conform cărora jandarmii ar fi agresat o femeie însărcinată.

"Încă de la început, facem precizarea că în niciun moment, jandarmii nu au agresat femeia însărcinată. Intervenţia lor a avut ca scop protejarea acesteia, încercând să o ţină la distanţă de zona agitată, pentru a evita escaladarea. De asemenea, i-au recomandat acesteia să rămână într-o zonă sigură, departe de grupul violent, pentru a evita orice risc", se mai arată în comunicatul Jandarmeriei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că trebuie continuate demersurile de eliminare a pensiilor speciale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰