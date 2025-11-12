Nicuşor Dan, întrebat dacă fostul candidat Călin Georgescu a fost colaborator SIE: O să ieşim cu un raport

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri, întrebat dacă fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a fost colaborator sau agent al Serviciul de Informaţii Externe (SIE), că va fi publicat în curând un raport privind alegerile din 2024, în cadrul căruia figurează "mai multe informări, inclusiv biografia domnului Georgescu".

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, întrebat dacă fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a fost colaborator sau agent al SIE, că vor ieşi cu un raport despre alegerile din 2024, iar în acel raport există mai multe informări, inclusiv biografia lui Georgescu, potrivit News.ro.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat într-o conferinţă de presă dacă, de la preluarea mandatului, a primit vreo informare că fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu ar fi fost colaborator sau agent al SIE sau dacă pe vremea comuniştilor ar fi fost recrutat de Centrul de Informaţii Externe (CIE).

"Am spus că o să ieşim cu un raport despre alegerile din 2024. Pentru acest raport există mai multe informări, pe mai multe tipuri de informaţii, inclusiv biografia domnului Georgescu. În momentul în care o să işim cu raportul, o să aveţi şi răspunsul", a spus Nicuşor Dan.

