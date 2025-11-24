Antena Meniu Search
Incident şocant, în municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara. Doi bărbaţi au ajuns la spital, după ce au căzut într-o gaură adâncă de un metru şi nesemnalizată corespunzător, formată în mijlocul unei străzi. Din cauza ploilor abundente, apa s-a infiltrat în carosabil, iar asfaltul s-a surpat.

de Redactia Observator

la 24.11.2025 , 08:46

Pompierii Detașamentului Petroșani au intervenit, pe strada Funicularului din municipiu, în urma unui apel la 112, care anunța faptul că două persoane au căzut într-o groapă. De urgență, pentru misiune au fost mobilizate o autospecială de descarcerare, containerul multi-risc, o ambulanță SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

La fața locului, salvatorii au găsit doi bărbați într-o groapă formată prin prăbușirea asfaltului, adâncă de aproximativ 1 metru și cu diametrul de circa 80 de centimetri. Cei doi bărbați au fost extrași în siguranță, au fost evaluați de către echipajele medicale, după care au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare.

Primăria a luat măsuri abia după incident şi a asigurat zona. Iar astăzi vor analiza situaţia şi vor încerca să remedieze problema.

