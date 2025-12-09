S-a dat alertă, ieri în judeţul Hunedoara, după ce un incendiu a izbucnit pe secţia de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență din Deva. 26 de pacienţi şi 4 cadre medicale s-au autoevacuat, iar autoritățile au fost nevoite să activeze Planul Roșu de Intervenție. Zeci de echipaje de pompieri din mai multe localități au intervenit de urgenţă.

Alarma s-a dat puţin după ora 17. Fumul negru şi înecăcios s-a extins rapid pe întreaga secţie de psihiatrie. Speriaţi, pacienţii şi cadrele medicale s-au autoevacuat de urgenţă până la sosirea salvatorilor. "Incendiul se manifesta cu fum la sosirea echipajelor de stingere, astfel că a fost nevoie de verificarea tuturor compartimentelor clădirii pentru a ne asigura că pacienţii au fost scoşi în afară. Practic ei s-au autoevacuat înaintea sosirii echipajelor de urgenţă", a declarat Lucian Morogan, ISU Hunedoara.

Cauza probabilă a incendiului este un scurtcircuit la un tablou electric

"Ne-am speriat, bine că nu a ieşit nicio flacără. Doamne fereşte că prea multe se întâmplă în ziua de astăzi şi de aia ne-am speriat", spune o femeie. "S-a uitat mama la un moment dat pe geam şi a văzut că era plin de luminiţe. Am coborât repede aşa cum eram, în hainele de casă să vedem ce s-a întâmplat. Plin de maşini de poliţie, pompieri, salvare", spune o fată. Ca printr-o minune, nimeni nu a fost rănit. După aproape jumătate de oră, Planul Roşu de intervenţie a fost dezactivat, iar toată lumea s-a întors în interiorul clădirii, în siguranţă.

Articolul continuă după reclamă

"Toţi pacienţii sunt într-o altă secţie, tot a secţiei de psihiatrie dar pe alt hol, în altă aripă. Sunt cazaţi, sunt toţi în siguranţă fără nicio altă problemă", a declarat Constantin Fulga, prefect. "Foarte bine că a fost numai o sperietură, bine că nu a luat foc clădirea, din păcate s-a întâmplat lucrul acesta. Din fericire, toţi cei 26 de pacineţi, nu au avut nicio leziune şi a trebuit doar să fie scoşi în exterior şi după aceea relocaţi în clădirea respectivă", a declarat Emil Mariş, manager spital. Cauza probabilă a incendiului este un scurtcircuit la un tablou electric.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi apela la serviciile unui Moş Crăciun virtual? Nu Da

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰