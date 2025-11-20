Antena Meniu Search
Doi muncitori din Cluj, loviți de o șină de cale ferată în timpul unor lucrări

Incident grav de muncă în Cluj. Doi bărbați au fost răniţi în timp ce transportau o șină de cale ferată cu un buldoexcavator, la Mintiu Gherlii.

de Redactia Observator

la 20.11.2025 , 15:26
Doi muncitori din Cluj, loviți de o șină de cale ferată în timpul unor lucrări - ISU Cluj

Două persoane au fost rănite, joi după-amiază, în localitatea Mintiu Gherlii, după un incident petrecut în timpul manipulării unei șine de cale ferată cu un buldoexcavator. Pompierii și medicii au intervenit pentru acordarea primelor îngrijiri.

Din primele informații, șina ar fi alunecat sau s-ar fi dezechilibrat în timpul operațiunii, provocând traumatisme victimelor. La fața locului au fost trimise o autospecială cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD și un echipaj medical SAJ.

Conform informațiilor transmise de ISU Cluj, cei doi bărbați sunt conștienți și cooperanți, însă prezintă multiple traumatisme, fiind necesară transportarea la spital.

