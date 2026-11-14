Doi ofițeri SRI au fost bătuți într-un restaurant din Zalău. Aceştia s-au ales cu mai multe răni. Bărbatul care i-a agresat a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore.

Doi ofițeri SRI, bătuți într-un restaurant din Zalău. Agresorul, reţinut pentru 24 de ore - arhivă

Doi ofițeri ai Serviciului Român de Informații (SRI) ar fi fost agresați fizic într-un restaurant din centrul municipiului Zalău, în urma unui conflict izbucnit în seara de 11 noiembrie. Cei doi bărbați, în vârstă de 45 de ani, ar fi suferit leziuni la nivelul feței și al corpului. Polițiștii au identificat un suspect în vârstă de 46 de ani, pe care l-au reținut pentru 24 de ore.

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 23:30, în interiorul unui local din municipiu, după ce între aceștia și un alt bărbat ar fi izbucnit o dispută.

Conform Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sălaj, conflictul a avut loc pe fondul unor discuții contradictorii. Bărbatul de 46 de ani este bănuit că i-ar fi lovit pe cei doi, provocându-le leziuni fizice.

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"Anchetatorii susțin că, prin comportamentul său, acesta ar fi tulburat și ordinea și liniștea publică, provocând o stare de temere și indignare în rândul persoanelor aflate în restaurant. Față de bărbat a fost dispusă măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sălaj", a transmis IPJ Sălaj.

În cursul zilei de mâine, acesta urmează să fie prezentat procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău, în vederea dispunerii unor alte măsuri preventive.