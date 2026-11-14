Ilie Bolojan, socru mic. Cu cine s-a căsătorit fiica cea mare a fostului premier. "Nu este o nuntă de partid"

Ilie Bolojan a devenit socru mic sâmbătă, la Oradea, unde fiica sa cea mare, Lucia Maria, s-a căsătorit cu Daniel Bota, fost fotbalist al echipei FC Bihor. Printre participanți s-au numărat și câteva nume cunoscute din politică.

Printre cei prezenți s-a aflat și Florentina Bolojan, fosta soție a lui Ilie Bolojan și mama miresei. La cununie au mai participat europarlamentarul Dan Motreanu, Mihai Jurca, fost șef al Cancelariei premierului, precum și Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei.

Ceremonia a fost oficiată de primarul municipiului Oradea, Florin Birta, care a descris momentul drept unul intim, dedicat familiei și apropiaților.

„A fost un moment intim, tinerii au fost foarte emoționați, mă bucur că am putut fi martor la acest eveniment”, a declarat edilul după încheierea ceremoniei.

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În apropierea instituției s-au strâns și câteva persoane care aflaseră despre eveniment și au dorit să fie prezente, chiar dacă nu făceau parte din lista invitaților. Unele dintre ele au adus buchete de flori.

Cununia religioasă a avut loc la Biserica cu Lună, unul dintre reperele cunoscute ale centrului istoric din Oradea.

Petrecerea de nuntă este programată pentru sâmbătă seară, la Palazzo Grand Hall din Oradea. La eveniment sunt așteptați aproximativ 400 de invitați, potrivit Bihoreanul.

Deși printre participanți se regăsesc și politicieni liberali cunoscuți, nunta are caracter privat. Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a subliniat acest aspect într-o declarație pentru Fanatik, precizând că "nu este o nuntă de partid".

Lucia Maria este fiica cea mare a lui Ilie Bolojan și a fostei sale soții, Florentina. Cei doi mai au împreună o fiică.

Tânăra a absolvit Facultatea de Arhitectură și Urbanism din Timișoara și profesează ca arhitectă. Daniel Bota, soțul său, a făcut parte în 2013 din lotul formației FC Bihor, care evolua la acea vreme în Liga a II-a.