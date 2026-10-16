Doi şoferi au ajuns cu maşinile în şanţ după o manevră periculoasă în trafic, în Prahova

Doi şoferi au ajuns cu maşinile în şanţ, după o manevră periculoasă făcută în trafic. Accidentul a avut loc în localitatea prahoveană Poiana Câmpina.

Din primele cercetări la faţa locului a rezultat faptul că un bărbat de 62 ani ar fi condus un autoturism pe Drumul Județean 101P, din direcția localității Măgureni către localitatea Poiana Câmpina, unde ar fi efectuat virajul la stânga și ar intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de un bărbat de 56 de ani, care s-ar fi aflat angajat în depășirea acestuia pe același sens de mers.

Au ajuns în şanţ

În urma impactului, ambele autoturisme au ajuns în rigola de scurgere a apei pluviale și o conductă de gaze. O femeie de 71 de ani, care era pasageră într-una din maşini, a ajuns la spital cu raumatism toracic.

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Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest rezultatele fiind negative. Poliţiştii continuă cercetările pentru a afla cum s-a produs cu exactitate accidentulul.