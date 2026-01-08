Distracția de noapte s-a transformat într-o situație periculoasă în parcarea unor cluburi din Mamaia. Doi șoferi au fost surprinși făcând derapaje controlate, iar unul dintre ei, în vârstă de 21 de ani, a fost depistat pozitiv la consumul a patru substanțe psihoactive și s-a ales cu dosar penal.

Doi şoferi, prinşi în timp ce făceau drifturi în parcarea unor cluburi din Mamaia. Unul dintre ei era drogat - Shutterstock | Ilustraţie

Doi şoferi au fost prinşi de poliţiştii din Constanţa după ce au făcut derapaje controlate în parcarea unor cluburi din staţiunea Mamaia, scrie News.ro. Ei au fost testaţi pentru consumul de droguri, iau unul dintre ei a ieşit pozitiv la consumul a patru substanţe psihoactive.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat că poliţiştii au fost sesizaţi, marţi, în jurul orei 2.30, prin apel 112, cu privire la faptul că în zona parcării unor cluburi din staţiunea Mamaia s-au auzit zgomote puternice care ar fi fost produse de maşini.

Distracție cu drifturi și droguri în Mamaia

Articolul continuă după reclamă

"Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind identificaţi doi bărbaţi care ar fi efectuat mai multe derapaje controlate. În urma testării cu aparatele din dotare, pentru unul dintre bărbaţi, în vârstă de 21 de ani, a ieşit posibila prezenţă a unor substanţe psihoactive, motiv pentru care a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii prezenţei substanţelor psihoactive din organism", au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.

Poliţiştii au deschis dosar penal, joi, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere sub influenţa substanţelor psihoactive deoarece tânărul respectiv a ieşit pozitiv la consumul a patru substanţe.

De asemenea, celălalt şofer, în vârstă de 25 de ani, a fost amendat cu 810 lei pentru conducere agresivă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Renunţaţi la unele cheltuieli personale din cauza dărilor la stat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰