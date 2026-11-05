Video Doi soți din Bacău au ars de vii, după ce casa în care locuiau a fost cuprinsă de flăcări violente
Incendiu devastator, în această dimineaţă, într-o comună din judeţul Bacău! Doi oameni, un bărbat de 72 de ani şi o femeie de 59 de ani, şi-au pierdut viaţa după ce casa în care locuiau a luat foc.
Flăcările au fost atât de violente încât pompierii nu au putut face nimic pentru salvarea victimelor. Poliţia a deschis acum o anchetă, însă o cauză probabilă a incendiului a fi fost focul făcut în casă.
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