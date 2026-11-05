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Video Doi soți din Bacău au ars de vii, după ce casa în care locuiau a fost cuprinsă de flăcări violente

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Editor A.B. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 05.11.2026, 14:03 | Modificat la 05.11.2026, 14:03

Incendiu devastator, în această dimineaţă, într-o comună din judeţul Bacău! Doi oameni, un bărbat de 72 de ani şi o femeie de 59 de ani, şi-au pierdut viaţa după ce casa în care locuiau a luat foc.

Flăcările au fost atât de violente încât pompierii nu au putut face nimic pentru salvarea victimelor. Poliţia a deschis acum o anchetă, însă o cauză probabilă a incendiului a fi fost focul făcut în casă.

Angela Bertea
A.B.

Reporter Teritoriu la Observator - Antena 1, în Nord-Estul țării. Peste 15 ani de experienţă în jurnalism.

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