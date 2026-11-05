O tentativă de răpire a unui băiat de 11 ani stârnește îngrijorarea comunității și declanșează o anchetă în Caracal. Anche­tatorii încearcă să identifice trei indivizi care ar fi abordat copilul pe stradă și ar fi vrut să-l convingă să urce în duba lor. Panica oamenilor este cu atât mai mare cu cât incidentul s-a întâmplat la mică distanță de locul unde Gheorghe Dincă, condamnat acum la 30 de ani de închisoare, a violat și ucis două adolescente în 2019.

Totul s-a întâmplat acum câteva zile, când băiatul în vârstă de 11 ani din municipiul Caracal a fost abordat de trei persoane aflate într-o dubă, care i-au propus să îl transporte la Craiova.

Copilul aștepta un microbuz de rută cu care trebuia să ajungă în oraș, să participe la o competiție sportivă. În acel moment, persoanele l-au observat pe stradă, s-au apropiat și i-au propus să îl ducă ei la destinație. Copilul nu a acceptat propunerea, s-a întors acasă speriat și le-a povestit părinților cele întâmplate.

Părinții au sunat imediat la 112. În urma sesizării, polițiștii au efectuat verificări și au identificat autoturismul, dar și cele trei persoane aflate în acesta.

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În urma activităților și a imaginilor video puse la dispoziție, poliția a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la lipsire de libertate în mod ilegal.

Acum, cercetările continuă și urmează să fie stabilite toate împrejurările în care a avut loc acest eveniment și să fie dispuse toate măsurile în acest sens.