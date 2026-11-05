O "Săgeată Albastră" a revenit în circulaţie, pe ruta București Nord - Aeroportul Henri Coandă

Un automotor "Săgeata Albastră", reparat capital la Electroputere VFU Pașcani, a revenit în circulație pe ruta București Nord - Aeroportul Henri Coandă. Este al 45-lea tren de acest tip recondiționat de companie, potrivit Agerpres.

"Într-o perioadă în care mobilitatea și timpul petrecut în trafic sunt preocupări tot mai importante pentru fiecare dintre noi, legăturile feroviare eficiente devin esențiale. Fiecare automotor care beneficiază de reparații capitale în fabrica noastră de la Pașcani și revine în circulație înseamnă nu doar capacitate de transport suplimentară, ci și o nouă oportunitate de a le oferi călătorilor condiții mai bune de deplasare", a declarat Gruia Stoica, fondator și președinte al Grampet Group, citat în comunicat.

Acesta a subliniat importanța investițiilor în modernizarea și întreținerea materialului rulant.

"Dacă vrem să readucem oamenii în trenuri și să facem transportul feroviar o opțiune atractivă, trebuie să investim constant în modernizarea și întreținerea materialului rulant, în creșterea fiabilității acestuia și în îmbunătățirea condițiilor oferite pasagerilor", a adăugat Gruia Stoica.

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A trecut cu succes proba de parcurs, înainte de revenirea în serviciul public

Potrivit companiei, Electroputere VFU Pașcani, membră a Grampet Group, a finalizat revizia capitală de tip R9 la cel de-al 45-lea automotor Siemens Desiro SR20D, cunoscut sub numele de 'Săgeata Albastră'. Automotorul AM 2108 a trecut cu succes proba de parcurs, înainte de revenirea în serviciul public de transport feroviar.

Revizia capitală de tip R9 reprezintă un proces complex, menit să restabilească parametrii tehnici ai automotoarelor și să le prelungească durata de exploatare cu încă 12 ani.

În cadrul lucrărilor efectuate la uzina din Pașcani, automotoarele sunt dezasamblate, iar toate subansamblele sunt verificate, reparate sau înlocuite, inclusiv osiile și boghiurile. Intervențiile vizează și instalațiile de climatizare, încălzire și alimentare electrică, ușile de acces, ferestrele, scaunele, sistemele de frânare și combustibil, precum și caroseria.

Contribuie și la îmbunătățirea condițiilor de confort oferite călătorilor

Conform sursei citate, aceste lucrări contribuie la creșterea siguranței și fiabilității în exploatare, la eficiența funcționării automotoarelor și la îmbunătățirea condițiilor de confort oferite călătorilor.

Reintroducerea în circulație a automotorului are loc în contextul în care traficul rutier pe DN1, una dintre cele mai circulate artere din țară, este afectat și de lucrările pentru Magistrala 6 de metrou, care generează presiuni suplimentare asupra circulației din nordul Capitalei.

Compania susține că transportul feroviar reprezintă o alternativă pentru pasagerii care doresc un timp de deplasare predictibil și o legătură directă cu aeroportul, iar revenirea automotorului AM 2108 în exploatare contribuie la dezvoltarea conexiunilor dintre transportul feroviar, cel aerian și rețelele de transport urban.

Electroputere VFU Pașcani are o tradiție de peste 156 de ani în industria feroviară, iar Grampet Group a investit peste 30 de milioane de euro în uzină pentru integrarea noilor tehnologii și pregătirea personalului.