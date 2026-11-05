Un restaurant din Timişoara a fost vandalizat, azi noapte, de un adolescent. Vorbim despre un tânăr de 17 ani, posibil drogat, care a spart geamurile uşilor de la intrare şi odată ajuns în local a distrus tot ce i-a ieşit în cale, inclusiv în bucătărie. Băiatul a fost prins de poliţişti chiar în restaurant.

Cine plătește dezastrul rămas în urmă? Cel mai probabil părinții adolescentului, care au aflat azi noapte ce a făcut odrasla lor. Va răspunde de altfel și penal în dosarul deschis pentru distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Prima dată, adolescentul și-a îndreptat furia asupra mașinii restaurantului. Era parcată în față, i-a spart luneta, i-a smuls oglinzile laterale și mânerele de la ușă, și-a dat cu pumnii și cu picioarele în ea, iar apoi și-a concentrat atenția asupra ușilor de la intrare, pe care le-a făcut țăndări, a distrus tot înăuntru, de la aparat de cafea, la frigidere, laptopuri și veselă, a intrat inclusiv în bucătărie și în sala de mese.

După ce iese din restaurant, trece la vulcanizarea de lângă

La un moment dat, însă, iese din restaurant și se îndreaptă spre vulcanizarea din vecinătate, unde face același prăpăd, sparge geamurile și distruge lucrurile pe care le-a putut distruge acolo.

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Nici spălătoria din zonă nu a rămas neatinsă. Este observat cum trage de pistolul de spălat și încearcă să rupă furtunele, distruge tomberoanele. Nu există o explicație pentru gestul său momentan, iar pagubele sunt însemnate.

Vecinii sunt cei care au sunat la 112, treziți de zgomotul puternic, iar polițiștii sosiți de urgență la fața locului l-au găsit acolo, într-o stare de confuzie. Tocmai de aceea bănuiesc că se afla fie sub influența alcoolului, fie a substanțelor interzise. Important de menționat, nu a furat absolut nimic, deși în casa de marcat a restaurantului era aproximativ 100 de lei.