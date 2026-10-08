Video Doi tineri, grav răniți după ce un şofer de 81 de ani nu le-ar fi acordat prioritate cu tractorul în Galaţi
Doi tineri de 19 ani au suferit răni grave după o coliziune între un tractor cu remorcă şi o maşină, în judeţul Galaţi.
Accidentul s-a produs pe Drumul European 581, în judeţul Galaţi, după ce şoferul de 81 de ani al utilajului agricol nu ar fi acordat prioritate. În urma impactului, victimele au fost transportate de urgenţă la spital.
Ambii conducători auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele find negative. Mai mult, deşi legea impune asta, poliţiştii au descoperit că bătrânul nu avea remorca tractorului înmatriculată.
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