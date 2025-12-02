Un bărbat din Bacău a încercat să iasă nestingherit dintr-un magazin cu 11 sticle de băuturi alcoolice fără să le plătească, însă tentativa sa s-a încheiat brusc când a fost observat de un jandarm şi o poliţistă aflaţi în timpul liber. Cei doi au intervenit rapid şi au reuşit să-l oprească chiar înainte de ieşirea din magazin.

Incidentul s-a petrecut în seara de 1 decembrie, într-un magazin din Bacău. Potrivit IPJ Bacău, bărbatul ar fi încercat să evite casele de marcat, îndreptându-se direct spre ieşire cu o sacoşă în care se aflau 11 sticle de băuturi alcoolice.

În acel moment, în zona caselor se aflau şi un jandarm din Gruparea Mobilă Bacău şi o poliţistă de la Secţia 2, aflaţi în timpul liber. Cei doi au sesizat comportamentul suspect şi au mers după bărbat, oprindu-l aproape de ieşirea din magazin.

Bărbatul a fost imobilizat, iar în sacoşă au fost găsite sticlele de alcool pe care nu le plătise. Ulterior, a fost solicitat un echipaj de poliţie, care a preluat cazul pentru verificări şi pentru luarea măsurilor legale.

Poliţiştii continuă investigaţiile pentru a stabili cu exactitate circumstanţele şi intenţia bărbatului.

