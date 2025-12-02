Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Un bărbat a încercat să "fenteze" casa cu sacoşa plină cu alcool. Ghinionul a venit fix la ieşirea din magazin

Un bărbat din Bacău a încercat să iasă nestingherit dintr-un magazin cu 11 sticle de băuturi alcoolice fără să le plătească, însă tentativa sa s-a încheiat brusc când a fost observat de un jandarm şi o poliţistă aflaţi în timpul liber. Cei doi au intervenit rapid şi au reuşit să-l oprească chiar înainte de ieşirea din magazin.

de Redactia Observator

la 02.12.2025 , 11:03

Incidentul s-a petrecut în seara de 1 decembrie, într-un magazin din Bacău. Potrivit IPJ Bacău, bărbatul ar fi încercat să evite casele de marcat, îndreptându-se direct spre ieşire cu o sacoşă în care se aflau 11 sticle de băuturi alcoolice.

În acel moment, în zona caselor se aflau şi un jandarm din Gruparea Mobilă Bacău şi o poliţistă de la Secţia 2, aflaţi în timpul liber. Cei doi au sesizat comportamentul suspect şi au mers după bărbat, oprindu-l aproape de ieşirea din magazin.

Bărbatul a fost imobilizat, iar în sacoşă au fost găsite sticlele de alcool pe care nu le plătise. Ulterior, a fost solicitat un echipaj de poliţie, care a preluat cazul pentru verificări şi pentru luarea măsurilor legale.

Articolul continuă după reclamă

Poliţiştii continuă investigaţiile pentru a stabili cu exactitate circumstanţele şi intenţia bărbatului. 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

hot bacau talharie magazin politisti alcool
Înapoi la Homepage
Cine este Adi Vasile, noul prezentator Survivor, Faimoşi vs Războinici
Cine este Adi Vasile, noul prezentator Survivor, Faimoşi vs Războinici
Campionul României, lider Survivor. Adi Vasile este noul prezentator al celui mai dur test al supraviețuirii
Campionul României, lider Survivor. Adi Vasile este noul prezentator al celui mai dur test al supraviețuirii
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
Gemenele din trupa Indiggo, celebre în România acum 20 de ani, au fost arestate în SUA. Acuzațiile grave și scandalul uriaș provocat
Gemenele din trupa Indiggo, celebre în România acum 20 de ani, au fost arestate în SUA. Acuzațiile grave și scandalul uriaș provocat
Zonele din România în care zăpada a ajuns la doi metri. Există risc de avalanșă
Zonele din România în care zăpada a ajuns la doi metri. Există risc de avalanșă
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă distrag ecranele din bord când sunteți la volan?
Observator » Evenimente » Un bărbat a încercat să "fenteze" casa cu sacoşa plină cu alcool. Ghinionul a venit fix la ieşirea din magazin