Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video "Nu am mai stat pe gânduri". Cum a aflat primarul din Mărgineni că biserica din comuna lui este în flăcări

Ziua Sf. Andrei, care ar fi trebuit să aducă liniște și bucurie în casele multora, s-a transformat într-un coșmar pentru locuitorii din comuna Mărgineni, judeţul Bacău. În plină sărbătoare, turla unei biserici a fost cuprinsă de un incendiu violent, iar flăcările s-au extins rapid la întreg acoperișul din lemn. 

de Redactia Observator

la 01.12.2025 , 08:51

Clipele de bucurie s-au transformat în panică pentru locuitorii din Luncani. Flăcările violente au mistuit turla bisericii din sat până la sosirea pompierilor.

La scurt timp de la producerea incendiului, la faţa locului a ajuns şi primarul comunei Mărgineni:

"Eram la un eveniment pentru deschiderea unui lăcaş de cult în localitatea Trebeş. La un moment dat am primit un telefon. Nu am mai stat pe gânduri, am venit cu colegii cu care eram de faţă la acel lăcaş de cult", a spus Ioan Gheorgheş, primarul comunei Mărgineni.

Articolul continuă după reclamă

"La faţa locului s-au deplasat 4 autospeciale de lucru cu apă şi spumă, o autoplatformă şi o ambulanţă SMURD încadrate cu 2 ofiţeri şi 20 de subofiţeri", a declarat Marian Cojocaru, ISU Bacău.

O oră întreagă s-a muncit la stingerea focului şi salvarea obiectelor bisericeşti. Din fericire, în urma incendiului, nimeni nu a fost rănit. Nici până la această oră nu se ştie, însă, din ce cauză a izbucnit focul.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

incendiu biserica luncani bacau
Înapoi la Homepage
Afacerea în care Dan Șucu are pierderi de 33,3 milioane de euro. Raport fiscal dezastruos pentru român
Afacerea în care Dan Șucu are pierderi de 33,3 milioane de euro. Raport fiscal dezastruos pentru român
Cât de pretențios e Ianis Hagi când vine vorba de hainele pe care le poartă. Dezvăluirea făcută chiar de unul dintre stiliștii săi
Cât de pretențios e Ianis Hagi când vine vorba de hainele pe care le poartă. Dezvăluirea făcută chiar de unul dintre stiliștii săi
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
Moartea misterioasă a unei influencerițe. Dispărută de o săptămână din Austria, a fost găsită în valiză, într-o pădure din Slovenia
Moartea misterioasă a unei influencerițe. Dispărută de o săptămână din Austria, a fost găsită în valiză, într-o pădure din Slovenia
Zonele din România în care zăpada a ajuns la doi metri. Există risc de avalanșă
Zonele din România în care zăpada a ajuns la doi metri. Există risc de avalanșă
Comentarii


Întrebarea zilei
Plănuiţi o escapadă în minivacanţa de 1 Decembrie?
Observator » Evenimente » "Nu am mai stat pe gânduri". Cum a aflat primarul din Mărgineni că biserica din comuna lui este în flăcări