Ziua Sf. Andrei, care ar fi trebuit să aducă liniște și bucurie în casele multora, s-a transformat într-un coșmar pentru locuitorii din comuna Mărgineni, judeţul Bacău. În plină sărbătoare, turla unei biserici a fost cuprinsă de un incendiu violent, iar flăcările s-au extins rapid la întreg acoperișul din lemn.

Clipele de bucurie s-au transformat în panică pentru locuitorii din Luncani. Flăcările violente au mistuit turla bisericii din sat până la sosirea pompierilor.

La scurt timp de la producerea incendiului, la faţa locului a ajuns şi primarul comunei Mărgineni:

"Eram la un eveniment pentru deschiderea unui lăcaş de cult în localitatea Trebeş. La un moment dat am primit un telefon. Nu am mai stat pe gânduri, am venit cu colegii cu care eram de faţă la acel lăcaş de cult", a spus Ioan Gheorgheş, primarul comunei Mărgineni.

Articolul continuă după reclamă

"La faţa locului s-au deplasat 4 autospeciale de lucru cu apă şi spumă, o autoplatformă şi o ambulanţă SMURD încadrate cu 2 ofiţeri şi 20 de subofiţeri", a declarat Marian Cojocaru, ISU Bacău.

O oră întreagă s-a muncit la stingerea focului şi salvarea obiectelor bisericeşti. Din fericire, în urma incendiului, nimeni nu a fost rănit. Nici până la această oră nu se ştie, însă, din ce cauză a izbucnit focul.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Plănuiţi o escapadă în minivacanţa de 1 Decembrie? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰