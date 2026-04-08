Doliu la UMF Iaşi. Roxana Chiriță, reputat psihiatru și profesor universitar, a murit la 65 de ani

Una dintre cele mai respectate figuri din domeniul psihiatriei, Prof. Univ. Dr. Roxana Chiriţă a murit la vârsta de 65 de ani. Anunţul a fost făcut de Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași, care a descris-o ca "un medic devotat, un intelectual rafinat și un mentor generos".

de Redactia Observator

la 08.04.2026 , 15:05
Comunitatea medicală și academică din România își ia rămas-bun de la Prof. Univ. Dr. Roxana Chiriță, una dintre personalitățile marcante ale psihiatriei românești. Medic dedicat și profesor respectat, aceasta și-a consacrat întreaga carieră înțelegerii suferinței psihice și formării noilor generații de specialiști.

Activitatea sa a fost strâns legată de UMF "Grigore T. Popa" din Iași și de Institutul de Psihiatrie "Socola", unde a ocupat funcții importante, contribuind decisiv la dezvoltarea învățământului medical și a cercetării în domeniu. A coordonat generații de medici și cercetători, fiind recunoscută pentru rigoarea științifică și implicarea în formarea profesională.

"Cu spirit vizionar și reformator, a inițiat, în 1998, primul program național de psihiatrie comunitară prin locuințe protejate și a fondat Centrul de Formare în Psihiatrie 'Fracaritatis', deschizând noi direcții în îngrijirea și reintegrarea pacientului psihiatric", transmite UMF Iaşi.

Cu o activitate științifică remarcabilă, concretizată în peste 200 de lucrări și proiecte, Roxana Chiriță a avut un rol esențial în dezvoltarea psihiatriei moderne în România. Plecarea sa lasă un gol profund în lumea medicală, însă moștenirea sa profesională și umană va continua să inspire.

Redactia Observator

