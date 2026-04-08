Doliu la UMF Iaşi. Roxana Chiriță, reputat psihiatru și profesor universitar, a murit la 65 de ani

Una dintre cele mai respectate figuri din domeniul psihiatriei, Prof. Univ. Dr. Roxana Chiriţă a murit la vârsta de 65 de ani. Anunţul a fost făcut de Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași, care a descris-o ca "un medic devotat, un intelectual rafinat și un mentor generos".

Comunitatea medicală și academică din România își ia rămas-bun de la Prof. Univ. Dr. Roxana Chiriță, una dintre personalitățile marcante ale psihiatriei românești. Medic dedicat și profesor respectat, aceasta și-a consacrat întreaga carieră înțelegerii suferinței psihice și formării noilor generații de specialiști.

Activitatea sa a fost strâns legată de UMF "Grigore T. Popa" din Iași și de Institutul de Psihiatrie "Socola", unde a ocupat funcții importante, contribuind decisiv la dezvoltarea învățământului medical și a cercetării în domeniu. A coordonat generații de medici și cercetători, fiind recunoscută pentru rigoarea științifică și implicarea în formarea profesională.

"Cu spirit vizionar și reformator, a inițiat, în 1998, primul program național de psihiatrie comunitară prin locuințe protejate și a fondat Centrul de Formare în Psihiatrie 'Fracaritatis', deschizând noi direcții în îngrijirea și reintegrarea pacientului psihiatric", transmite UMF Iaşi.

Cu o activitate științifică remarcabilă, concretizată în peste 200 de lucrări și proiecte, Roxana Chiriță a avut un rol esențial în dezvoltarea psihiatriei moderne în România. Plecarea sa lasă un gol profund în lumea medicală, însă moștenirea sa profesională și umană va continua să inspire.

