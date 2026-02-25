Un avion F-16 s-a prăbușit în apropierea unei autostrăzi din vestul Turciei. Pilotul a murit
Tragedie în Turcia. Un pilot militar şi-a pierdut viaţa după ce avionul pe care îl pilota nu a mai putut fi controlat şi s-a prăbuşit. Aeronava, un F-16, a căzut foarte aproape de autostrada care leagă Istanbulul de Izmir.
Avionul a decolat de la o bază aeriană din provincia Balikesir din vestul ţării şi contactul cu pilotul a fost pierdut în jurul orei locale 01:00 (22:00 GMT marţi), a precizat ministerul Apărării într-un comunicat pe platforma X, potrivit Agerpres.
Cauza exactă a prăbuşirii nu a fost încă stabilită şi ministerul a anunţat că o investigaţie este în curs.
Avionul s-a prăbuşit în apropierea unei autostrăzi în districtul central Karesi din Balikesir, relatează agenţia turcă Anadolu citându-l pe guvernatorul provinciei, Ismail Ustaoglu.
Imagini cu avionul în flăcări şi lăsând în urmă un nor d scântei au fost publicate pe reţelele sociale de un şofer aflat în trafic. Epava şi cadavrul pilotului au fost recuperate iar autorităţile au declanşat o anchetă pentru a stabili cauzele accidentului.
Autostrada care leagă oraşele Izmir şi Istanbul a fost temporar închisă, potrivit Anadolu, care a făcut publice imagini în care pot fi văzute echipaje de urgenţă care curăţă resturile rămase în urma impactului de la faţa locului.
