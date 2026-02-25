Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Un avion F-16 s-a prăbușit în apropierea unei autostrăzi din vestul Turciei. Pilotul a murit

Tragedie în Turcia. Un pilot militar şi-a pierdut viaţa după ce avionul pe care îl pilota nu a mai putut fi controlat şi s-a prăbuşit. Aeronava, un F-16, a căzut foarte aproape de autostrada care leagă Istanbulul de Izmir.

de Redactia Observator

la 25.02.2026 , 12:09
Un F-16 s-a prăbușit în vestul Turciei. Autostrada Izmir–Istanbul, închisă temporar Un avion F-16 s-a prăbușit în apropierea unei autostrăzi din Turcia. Pilotul a murit - Captură X

Avionul a decolat de la o bază aeriană din provincia Balikesir din vestul ţării şi contactul cu pilotul a fost pierdut în jurul orei locale 01:00 (22:00 GMT marţi), a precizat ministerul Apărării într-un comunicat pe platforma X, potrivit Agerpres.

Cauza exactă a prăbuşirii nu a fost încă stabilită şi ministerul a anunţat că o investigaţie este în curs.

Avionul s-a prăbuşit în apropierea unei autostrăzi în districtul central Karesi din Balikesir, relatează agenţia turcă Anadolu citându-l pe guvernatorul provinciei, Ismail Ustaoglu.

Articolul continuă după reclamă

Imagini cu avionul în flăcări şi lăsând în urmă un nor d scântei au fost publicate pe reţelele sociale de un şofer aflat în trafic. Epava şi cadavrul pilotului au fost recuperate iar autorităţile au declanşat o anchetă pentru a stabili cauzele accidentului.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Autostrada care leagă oraşele Izmir şi Istanbul a fost temporar închisă, potrivit Anadolu, care a făcut publice imagini în care pot fi văzute echipaje de urgenţă care curăţă resturile rămase în urma impactului de la faţa locului.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

turcia f16 avion militar accident aviatic pilot ministrul apararii
Înapoi la Homepage
Pensia ruşinoasă pe care o încasează soţia lui Mitică Dragomir, el primeşte de 6 de ori mai mult! “Unde e dreptatea?”
Pensia ruşinoasă pe care o încasează soţia lui Mitică Dragomir, el primeşte de 6 de ori mai mult! &#8220;Unde e dreptatea?&#8221;
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu, dezvăluit chiar de fosta ei menajeră! Rețeta secretă a fost dezvăluită
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu, dezvăluit chiar de fosta ei menajeră! Rețeta secretă a fost dezvăluită
Două posturi vizate pentru transferuri la Dinamo după venirea lui Puşcaş! Căpitanul Cîrjan, criticat: “Vorbeşte mai mult decât joacă!”
Două posturi vizate pentru transferuri la Dinamo după venirea lui Puşcaş! Căpitanul Cîrjan, criticat: “Vorbeşte mai mult decât joacă!”
Ce face un soldat român când vede o dronă? Semnele care arată că armata României nu e adaptată la un război modern, ca cel din Ucraina
Ce face un soldat român când vede o dronă? Semnele care arată că armata României nu e adaptată la un război modern, ca cel din Ucraina
Eliza Natanticu a plâns neîncetat, în platoul Știrilor Antena Stars! Soția lui Cosmin Natanticu a suferit un AVC
Eliza Natanticu a plâns neîncetat, în platoul Știrilor Antena Stars! Soția lui Cosmin Natanticu a suferit un AVC
Comentarii


Întrebarea zilei
Ţineţi banii la comun cu partenerul?
Observator » Ştiri externe » Un avion F-16 s-a prăbușit în apropierea unei autostrăzi din vestul Turciei. Pilotul a murit