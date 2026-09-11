Un adolescent de 15 ani din București a ajuns în arest la domiciliu, după ce ar fi încercat să fure dintr-un magazin. Acesta a fost surprins de angajate pe care le-ar fi agresat pentru a scăpa. Polițiștii susțin că băiatul le-ar fi lovit în repetate rânduri pe cele două femei și le-ar fi amenințat ulterior cu acte de violență.

Două femei, bătute de un adolescent de 15 ani pe care l-au prins furând dintr-un magazin din București - Shutterstock

Potrivit unui comunicat al Poliţiei Capitalei transmis, vineri, Agerpres, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 8 Poliţie au reţinut joi un minor, în vârstă de 15 ani, faţă de care sunt efectuate cercetări într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de tentativă la tâlhărie calificată şi tulburarea liniştii şi ordinii publice.

Ancheta penală a fost declanşată luni, când Secţia 8 Poliţie a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la faptul că o persoană ar fi încercat să sustragă bunuri din incinta unui magazin, cu punct de lucru în Sectorul 2, iar pentru a-şi asigura scăparea, le-ar fi agresat fizic pe angajatele societăţii, menţionează poliţiştii.

În urma cercetărilor şi investigaţiilor efectuate, cu sprijinul poliţiştilor Secţiei 11 Poliţie, a fost identificat un minor, în vârstă de 15 ani, bănuit de comiterea faptei. Astfel, au fost demarate activităţi specifice în vederea depistării acestuia şi joi băiatul a fost depistat şi condus la audieri.

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"În sarcina celui în cauză s-a reţinut că, la data de 7 septembrie 2026, în jurul orei 21:00, acesta ar fi pătruns în incinta magazinului, împrejurare în care, profitând de neatenţia celor două femei, în vârstă de 22, respectiv 52 de ani, aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu, ar fi intrat în zona de depozitare a mărfii, cu intenţia de a sustrage bunuri. În momentul în care minorul a fost surprins de una dintre angajate, pentru a-şi asigura scăparea, acesta le-ar fi agresat fizic pe cele două femei, lovindu-le în repetate rânduri. Ulterior, tânărul ar fi părăsit incinta magazinului, ameninţându-le verbal cu acte de violenţă", arată Poliţia Capitalei.

Totodată, prin acţiunile sale, bănuitul ar fi tulburat ordinea şi liniştea publică, la adresă fiind prezente mai multe persoane.

În baza probatoriului administrat, cel în cauză a fost reţinut pentru 24 de ore iar, ulterior, faţă de acesta a fost dispusă măsura arestului la domiciliu, pentru 30 de zile, informează DGPMB.

Cercetările sunt continuate de poliţişti din cadrul Secţiei 8 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tentativă la tâlhărie calificată şi tulburarea liniştii şi ordinii publice.