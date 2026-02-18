Jocurile Olimpice de iarnă 2026: Se dau medaliile la snowboard slopestyle

Jocurile Olimpice de iarnă din Italia se apropie cu paşi mari de final, dar în ultimele zile sunt programate câteva finale deosebit de spectaculoase.

Zoi Sadowski-Synnott şi Dane Menzies sunt favoriţi la câştigarea finalelor olimpice de snowboard slopestyle - Profimedia

Printre atracţii regăsim finala masculină şi finala feminină la snowboard slopestyle, finale care ar urma să aibă loc în cursul zilei de miercuri.

La masculin, favorit este neozeelandezul Dane Menzies, sportiv care a câştigat calificările cu 4,2 puncte avans faţă de norvegianul Marcus Kleveland şi 4,25 puncte avans faţă de canadianul Mark McMorris. Menzies, 20 de ani, este născut în Canada şi este văzut drept noul copil-minune al acestui sport.

Culmea, la feminin, calificările au fost dominate de o altă sportivă ce reprezintă Noua Zeelandă, Zoi Sadowski-Synnott, deşi s-a născut în Australia. Zoi Sadowski-Synnott a pus 3,15 puncte între ea şi japoneza Kokomo Murase şi 11,28 puncte între ea şi Yu Seung-eun, din Coreea de Sud. Zoi Sadowski-Synnott este campioana olimpică en-titre la snowboard slopestyle.

