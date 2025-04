Două surori de 14 şi 16 ani, dispărute de aproape două zile în Tulcea. Lenuţa şi Bianca au fost date în urmărire naţională

Două surori din Tulcea au dispărut - IPJ Tulcea via ziuaconstanta.ro

Reprezentanţii IPJ Tulcea au anunţat că poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că, sâmbătă, în jurul orei 17.00, două surori au plecat de la locuinţa lor din municipiul Tulcea şi nu au mai revenit.

Bianca are o cicatrice la arcada stângă

Astfel, Sîrla-Bianca Stoean, în vârstă de 16 ani, purta o geacă de culoare maron din material textil, o bluză albă, fustă din blug de culoare neagră şi pantofi model sport albi. Poliţiştii au precizat că are asupra sa telefon mobil, la care refuză să răspundă. Fata are o înălţime de 160 centimetri, ochii verzi, păr castaniu lung, greutate 60 kilograme, constituţie atletică. Tânăra are o cicatrice post-traumatică la arcada stângă de aproximativ doi centimetri.

Sora ei, Tanaca-Altina-Lenuţa Stoean, în vârstă de 14 ani, era îmbrăcată la momentul dispariţiei cu o rochie lungă albă cu imprimeu floral de culoare albastru şi pantofi model sport albi. Fata are o înălţime de 150 de centimetri, greutate 45 de kilograme, constituţie atletică, păr blond lung, ochii căprui, fără semne particulare. "Poliţiştii au demarat procedurile de depistare a celor două minore, acestea fiind date în urmărire la nivel naţional", au transmis reprezentanţii IPJ Tulcea, potrivit news.ro. Persoanele care pot oferi informaţii care să ducă la găsirea surorilor sunt rugate de poliţişti să sune la 112 sau să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie.

