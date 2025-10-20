Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Foto Două tramvaie s-au ciocnit pe bulevardul Tudor Vladimirescu din Iaşi. Două femei, de 45 şi 50 de ani, rănite

Două femei au fost rănite în urma ciocnirii a două tramvaie pe bulevardul Tudor Vladimirescu din Iași. Victimele au fost duse la Spitalul Clinic de Urgență "Sf. Spiridon" pentru investigații medicale.

de Redactia Observator

la 20.10.2025 , 11:39
Două tramvaie s-au ciocnit pe bulevardul Tudor Vladimirescu din Iaşi Două tramvaie s-au ciocnit în Iaşi

Conform informațiilor furnizate de Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului "Sf. Spiridon", prima victimă este o femeie de 50 de ani, care se afla pe scaun în tramvai în momentul impactului.

Aceasta a suferit o lovitură de scaunul din față la nivelul genunchiului drept și acuză dureri la brațul drept.

În urma investigațiilor medicale, care nu au relevat modificări patologice, femeia a putut pleca la domiciliu în scurt timp.

Articolul continuă după reclamă

A doua victimă, o femeie de 45 de ani, era în picioare în tramvai în momentul accidentului.

Aceasta a suferit un impact la nivelul hemitoracelui stâng, în regiunea mamară stângă, a căzut și a prezentat contuzie la umărul stâng și coapsa stângă, precum și traumatism cranio-cerebral fără pierderea cunoștinței.

Femeia a prezentat și un atac de panică.

După consultul de chirurgie, pacienta va fi transferată la Institutul de Neurochirurgie.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident tramvai iasi
Înapoi la Homepage
Piţurcă a văzut noua afacere a lui Gigi Neţoiu şi a exclamat: “Incredibil”! De ce nu a investit alături de el
Piţurcă a văzut noua afacere a lui Gigi Neţoiu şi a exclamat: &#8220;Incredibil&#8221;! De ce nu a investit alături de el
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Fratele lui Marian Aliuță, gest uriaș pentru patru familii care au rămas fără locuință după explozia din Rahova!
Fratele lui Marian Aliuță, gest uriaș pentru patru familii care au rămas fără locuință după explozia din Rahova!
Unii dintre supravieţuitorii din Rahova acuză că nu au primit ajutor. „Aveam nevoie de pastile, am dormit 2 zile în maşină”
Unii dintre supravieţuitorii din Rahova acuză că nu au primit ajutor. „Aveam nevoie de pastile, am dormit 2 zile în maşină”
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că reţelele sociale contribuie la instalarea stărilor de anxietate şi a stresului?
Observator » Evenimente » Două tramvaie s-au ciocnit pe bulevardul Tudor Vladimirescu din Iaşi. Două femei, de 45 şi 50 de ani, rănite