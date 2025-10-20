Două femei au fost rănite în urma ciocnirii a două tramvaie pe bulevardul Tudor Vladimirescu din Iași. Victimele au fost duse la Spitalul Clinic de Urgență "Sf. Spiridon" pentru investigații medicale.

Două tramvaie s-au ciocnit în Iaşi

Conform informațiilor furnizate de Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului "Sf. Spiridon", prima victimă este o femeie de 50 de ani, care se afla pe scaun în tramvai în momentul impactului.

Aceasta a suferit o lovitură de scaunul din față la nivelul genunchiului drept și acuză dureri la brațul drept.

În urma investigațiilor medicale, care nu au relevat modificări patologice, femeia a putut pleca la domiciliu în scurt timp.

A doua victimă, o femeie de 45 de ani, era în picioare în tramvai în momentul accidentului.

Aceasta a suferit un impact la nivelul hemitoracelui stâng, în regiunea mamară stângă, a căzut și a prezentat contuzie la umărul stâng și coapsa stângă, precum și traumatism cranio-cerebral fără pierderea cunoștinței.

Femeia a prezentat și un atac de panică.

După consultul de chirurgie, pacienta va fi transferată la Institutul de Neurochirurgie.

