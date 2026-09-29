Iubitul Valentinei, tânăra ucisă şi aruncată într-o valiză pe Olt, s-a predat în Elveţia. Bărbatul de 30 de ani a mers la o secție de poliție, însoțit de un prieten, şi le-a spus autorităților că este dat în urmărire internațională. Acum este în custodia polițiștilor, dar procedura de extrdare poate fi dificil pentru că Elveţia nu este în UE. Între timp, cazul a declanşat un fenomen periculos pe Tik Tok. Bărbaţi care fac glume macabre sau îşi ameninţă partenerele cu Valiza.

"Cine a făcut, să plătească!"

E reacţia mamei lui Vlad Bălţăţeanu, la aflarea veştii că fiul ei a ajuns pe mâna poliţiştilor. Individul era dat în urmărire internaţională cu mandat de arestare emis în lipsă. El s-a predat autorităților din nordul Elveţiei, la o săptămână după crimă şi 1500 de kilometri distanţă.

Vlad Bălțățeanu a mers seara trecută la Poliția din Saint Gallen, însoțit de un prieten, iar acum este în custodia autorităților elvețiene. Potrivit legislației, poate accepta extrădarea rapidă sau o poate contesta, caz în care procedura se prelungește.

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Pentru părinţii Valentinei, nu există consolare

"El o să îşi facă viaţa, o să stea 20-25 de ani în puşcărie, cât o să stea, o să vină acasă, dar copilul meu nu mi-l aduce nimeni. Pedeapsa este prea mică pentru acest om", spune Petre Tănasie, tatăl Valentinei.

Anchetatorii cred că bărbatul ar fi omorât-o pe Valentina în bătaie, după care a încercat să scape de cadavru aruncând valiza în care se afla pe Olt. Înainte ca fapta să fie descoperită, individul a fugit din ţară convingându-şi un cunoscut să-l treacă graniţa cu Ungaria.

"Acum îşi dă seama că a greşit şi acum intră în puşcărie atâţia ani de zile. Nu poate să mai scape acum sub nicio formă. A greşit extraordinar de mult. Atât l-a dus mintea. Dracu' a fost cred că pus pe el. Nu a fost întreg la minte. Să omori o tinerică", spun oamenii.

Vlad Bălțățeanu riscă până la 25 de ani de închisoare

Dacă va fi găsit vinovat, Vlad Bălțățeanu riscă până la 25 de ani de închisoare, sau chiar detenție pe viață.

"După finalizarea procedurilor, bărbatul va fi preluat de structurile competente şi vor fi îndeplinite formalităţile judiciare, privind mandatul de arestare preventivă, emis pe numele său", explică Eduard Văduva, IPJ Vâlcea.

Crima din Vâlcea a declanşat un curent periculos pe Tiktok, reţea folosită și de copii, și de adolescenţi, unde au apărut clipuri cu bărbați care îşi ameninţă partenerele cu "valiza". Fenomenul este cu atât mai îngrijorător cu cât 29 de femei din România au fost ucise de partenerii lor numai în acest an.