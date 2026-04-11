Dragostea virtuală a costat-o pe o româncă din Italia 20.000 de euro. "Iubitul", o femeie din Turda

A crezut că trăieşte o poveste de dragoste ca în filme, dar realitatea avea să o coste scump pe o româncă din Italia. Femeia a crezut că şi-a găsit sufletul pereche într-un bărbat care îi promitea că o va lua de soţie. Timp de doi ani l-a sponsorizat pe „Marius”. Ulterior, păgubita avea să afle că iubitul este de fapt o femeie din Turda şi că în tot acest timp a trăit o minciună.

Românca a început să vorbească cu „Marius” între iunie 2021 şi ianuarie 2023, după ce a fost abordată de bărbat pe Facebook. Cu timpul acesta i-a promis că se vor căsători şi îşi vor întemeia o familie. I s-a trimis fotografii şi nu a bănuit nimic.

Nici măcar atunci când acesta a început să îi ceară diverse sume de bani, invocând diverse probeme: conturi bancare blocate la sosirea în România, probleme medicale urgente (operații la picior, infarct și intervenții la inimă), arestări fictive și boli grave care necesitau tratamente costisitoare.

O iubire virtuală de 20.000 de euro

Victima, convinsă că își ajută viitorul soț, a efectuat zeci de transferuri bancare și prin servicii de tip Western Union sau MoneyGram, scrie TurdaNews. Banii ajungeau fie direct la inculpată, fie la diverse rude și cunoștințe ale acesteia din județul Cluj.

În total, iubirea virtuală a costat-o pe româncă 20.000 de euro. Adevărul a ieşit la iveală când victima a început să aibă ceva bănuieli. În aprilie 2023, în cadrul unui apel telefonic, inculpata ar fi trecut la represalii. Pentru a o împiedica pe femeie să meargă la poliție, aceasta a amenințat-o direct: “Dacă vin și mă dai în gât la poliție… îți rup capul! Mă jur că îți rup capul!”, i-ar fi transmis aceasta, conform probelor audio de la dosar.

Magistrații Judecătoriei Turda au verificat legalitatea rechizitoriului și a probelor administrate (declarații de martori, extrase bancare, înregistrări telefonice) și au decis că procesul poate începe. Inculpata, deși a fost înștiințată telefonic despre acuzații, a refuzat să se prezinte pentru audieri.

