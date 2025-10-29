Un pacient ajunge într-unul dintre cele mai mari spitale din România, la Bagdasar Arseni, cu arsuri pe jumătate din corp pentru că aici teoretic ar trebui să fie cel mai bine îngrijit. Iar pacientul cu arsuri este dintre cei mai fragili, ştim asta cu toţii fără să fim doctori după ce au murit atâţia oameni la Colectiv. Şi totuşi la 10 ani distanţă de Colectiv, medicii de la Bagdasar Arseni din Bucureşti, ditamai medicii României, ignoră un pacient cu arsuri timp de 5 zile.

Omul moare după zilele de chin şi abia după aceea medicii de la Bagdasar Arseni constată că pacientul lor avusese arsuri şi pe spate. Efectiv nimeni nu l-a întors timp de 5 zile. Rănile acelea s-au infectat, bineînţeles, şi au dus la decesul acestui pacient căruia specialiştii nici măcar nu au încercat să îi dea o şansă.

Ce fac medicii apoi? Încearcă să se acopere în hârtii. Asta spun procurorii care acum anchetează doi dintre doctorii care au văzut acest pacient.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Pacientul a ajuns la Spitalul Județean din Craiova pe 24 august, în urma unei explozii. Medicii de acolo au constatat că are mai multe arsuri pe față, pe piept, pe membrele superioare și inferioare, iar după două zile, când au observat că starea lui se agravează, au considerat că este nevoie să-l transfere în Capitală. Pe 26 august ajunge aici, la Spitalul Bagdasar-Arseni, unde medicul care îl primește citește doar fișa cu care a venit de la Craiova, se uită fugitiv peste pacient și intră cu el în sala de operație, dar îi pansează doar rănile vizibile.

Îl predă a doua zi celui de-al doilea medic, audiat acum de procurorii de pe lângă Parchetul de pe lângă Tribunalul București, care, la recomandarea primului medic care l-a primit, nu se uită la el decât după două zile, considerând că nu este nevoie să-i schimbe pansamentele. Abia apoi este programat pentru sala de operație, dar amână, nu se știe din ce motiv, acea intervenție. Astfel, pacientului nu i s-au schimbat pansamentele timp de trei zile.

Abia pe 30 august - atenție, la patru zile după ce ajunge în București - cel de-al treilea medic observă că pacientul mai are arsuri și pe spate. Îi schimbă pansamentele, îl tratează corespunzător, din păcate însă era prea târziu. O zi mai târziu, pacientul a decedat.

Când a fost confruntat, cel de-al doilea medic, care nici măcar nu s-a obosit să se uite la pacient, asupra situației, a încercat să-și ascundă urmele și neglijența, așa că a modificat chiar de mână, în foaia de observație, procentul arsurilor de la 53% la 72%, pentru a scăpa de acuzații. Astăzi, însă, procurorii au fost aici în percheziții la spital și i-au dus pe cei doi medici la audieri, unde sunt și acum, la Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul București

"La data de 29.10.2025, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de un suspect, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă, fals intelectual și fals material în înscrisuri oficiale, precum și față de o suspectă, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă. În baza probatoriului administrat, procurorii au stabilit, în esență, următoarele: În perioada 26–31 august 2025, ca urmare a transferului unui pacient în Unitatea Funcțională de Arși - Anestezie și Terapie Intensivă din cadrul Spitalului Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni", suspecta (o femeie în vârstă de 62 de ani), în calitate de medic aflată în serviciul de gardă, nu a evaluat corespunzător leziunile traumatice extinse de pe suprafața corporală a patientului ars, omițând să constate că acesta prezenta arsuri profunde, localizate la nivelul toracelui posterior, pe aproximativ 20% din suprafața corporală. Ulterior, pacientul a fost preluat de suspect, un bărbat în vârstă de 56 de ani, în calitate de medic curant, care, la rândul său, nu a efectuat o evaluare proprie a tegumentelor pacientului și, pe parcursul internării, nu a schimbat zilnic pansamentele și nici nu a dispus ca acestea să fie schimbate zilnic de alte cadre medicale. Omisiunile celor doi suspecți în acordarea îngrijirilor medicale corespunzătoare stării reale a pacientului au avut ca efect neidentificarea și netratarea chimică și chirurgicală a arsurilor profunde localizate la nivelul toracelui posterior, ceea ce a condus la deteriorarea rapidă a stării clinice și, în final, la decesul pacientului, survenit la data de 31 august 2025. În cauză s-a mai stabilit că, în exercitarea atribuțiilor de medic curant, suspectul, urmărind să creeze o aparență de conformitate între situația clinică reală și documentele medicale întocmite, precum și de respectare a standardelor impuse în tratamentul pacienților arși, a inserat date nereale în cuprinsul a două acte oficiale. Astfel, acesta a parafat și semnat foaia de ieșire din spital, consemnând în mod nereal că pacientul a fost pansat zilnic în sala de operații, deși avea cunoștință că, pe întreaga perioadă a internării, pansamentele au fost schimbate doar în trei zile. Ulterior, suspectul a modificat foaia de observație clinică generală a pacientului, înscriind olograf procentul de 72% arsuri din suprafața corporală peste procentul anterior, nereal, de 53%, pentru a ascunde omisiunea propriei evaluări a pacientului pe parcursul internării. La data de 29.10.2025, cei doi suspecți au fost reținuți pentru o durată de 24 de ore. Cercetările sunt efectuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Omoruri" a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul București pentru observatornews.ro.

Maria Rohnean Like „Jurnalismul e un mod de viaţă!” Este principiul după care mi-am ghidat activitatea de reporter şi pe care caut să-l transmit şi mai tinerilor mei colegi pe care am ajuns să-i coordonez. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că trebuie continuate demersurile de eliminare a pensiilor speciale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰