Ies la iveală detalii revoltătoare în cazul pacientului cu arsuri grave, care a murit la Spitalul Bagdasar Arseni. Fişa medicală cu care a fost transferat bărbatul de la Craiova menţiona clar că are arsuri şi pe spate. Dar, cu o indiferenţă criminală, doi medici îl văd şi niciunul nu îi observă rănile profunde. Când pacientul moare şi îşi dă seama de greşeala gravă, şeful secţiei modifică fişa de deces ca să se acopere. I s-a interzis acum dreptul de practică la Bagdasar.

Explozia s-a petrecut în noaptea de 24 august, în casa familiei Ştefan din Călăraşi. Acasă erau mama, tata şi fetiţa lor de 9 ani. O ploaie de flăcări le pârjolea trupurile. Cel mai grav, pe al copilei.

"Unde-i copilul, unde-i copilul, şi fata a răspuns: Sunt aici, tati, sunt aici […] Dezastru erau din cap până-n picioare, cred că nici nu mai reacţionau… A ieşit pe picioare, şi el şi ea" a explicat o rudă a victimelor.

Tatăl i-a făcut scut din propriul trup şi a salvat-o din incendiu.

"Explozia devastatoare a avut loc după miezul nopţii. În momentul în care pompierii au ajuns la faţa locului, i-au găsit pe cei trei, părinţii şi fata de numai 9 ani, în siguranţă, conştienţi, înafara locuinţei" a explicat reporterul Observator Bogdan Dinu.

Imediat, începea lupta pentru un pat în spitale pentru arşi, astfel că pentru bărbatul de 52 de ani s-a găsit la Craiova, pentru mamă la Spitalul de Arşi din Bucureşti, iar pentru fetiţă la Grigore Alexandrescu.

După două zile la Craiova, bărbatul este transferat la Bucureşti. Culmea, medicii de la Craiova transmit în documentele medicale că acesta are arsuri şi pe spate. Dar fără să i le panseze.

"Ei sunt intubaţi amândoi, şi el şi ea, nu ştiu dacă mai scapă oamenii ăştia…" a mai povestit ruda victimelor.

Medicul nu a observat rănile de pe spatele bărbatului

Bietul om e preluat de medicul Ioana Apostolescu. Ea e cea care îl pansează în prima zi, dar, fără nicio explicaţie, nu observă rănile de pe spate. Şi mai grav, următoarea zi, în ultima ei gardă înainte de pensionare, predă pacientul lui Eugen Turcu, şeful secţiei de arşi şi patron al unei clinici private de estetică, şi îi transmite să nu se deranjeze cu schimbarea pansamentelor.

Doctorul Turcu pune mâna pe pacient o singură dată. Pe 28 august. Deşi a stat o oră în sala de operaţie, nu l-a întors nici el pentru a observa arsurile de pe spate.

Rănile de pe spate i-au fost descoperite abia pe 30 august, dar starea lui se agravase deja. O zi mai târziu a decedat. Iar tupeul medicului a mers şi mai departe. Potrivit surselor Observator, Eugen Turcu ar fi notat în foaia de deces, că pacientul ar fi fost pansat zilnic şi a modificat din pix gravitatea arsurilor.

"N-au putut hoţii să vă salveze... N-au putut bandiţii… Fata a avut 75%, şi de ce-a salvat-o pe fată? şi pe ei nu?" a mai povestit ruda victimelor.

Fetiţa celor doi, în vârstă de 9 ani, a rămas acum orfană

Soţia bărbatului a murit şi ea la mijlocul acestei luni, la Spitalul de Arşi din Capitală. Singura supravieţuitoare este Daria, fetiţa de 9 ani, care se luptă acum cu recuperarea.

O tragedie ce putea fi oprită dacă cei responsabili îşi făceau treaba. O spun, fără echivoc, procurorii care îi anchetează acum pentru ucidere din culpă pe doctori.

"Raportat la profesia şi reputaţia suspectului Eugen Turcu, precum şi gravitatea rezultatului produs - pierderea vieţii unui pacient tânăr, cu şanse reale de supravieţuire, propus spre grefare, împrejurare care produce indignare în rândul opiniei publice, afectând încrederea în sistemul medical" se arată în referatul de arestare.

Culmea, cei doi medici acuzaţi acum de ucidere din culpă au fost premiaţi pentru îngrijire exemplară în cazul pacienţilor din Colectiv care au fost trataţi la Spitalul Bagdasar Arseni.

