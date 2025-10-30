Fiecare pacient are o poveste. O familie, oameni care îl iubesc, care au nevoie să fie lângă ei. Am aflat povestea pacientului care a murit la spitalul Bagdasar din Bucureşti fără ca medicii să vadă măcar că omul avea răni de asură şi pe spate pentru că nu s-au uitat. Mihai avea 52 de ani şi a ajuns pe patul de spital ars din cap până în picioare după ce şi-a scos fetiţa de 9 ani şi soţia din foc, la Călăraşi. În toiul nopţii apartamentul lor a sărit în aer, dar el şi-a salvat familia. Toţi 3 însă au ajuns la spital foarte grav răniţi şi din păcate doar fetiţa mai trăieşte.

24 august, ora unu şi opt minute dimineaţa. În cartierul Măgureni, din Călăraşi, se aude o bubuitură. Toţi vecinii ies în stradă. Strigăte de ajutor se aud dinspre casa lui Mihai.

"Uşa a ajuns de aici, în poarta aia! Uite aici a stat ea şi fata între picioarele ei. El le căuta pe ele [...] Şi s-a aşezat aici pe dreapta pe treptele astea, că ţipa 'Unde e copilul? Unde e copilul?' şi fata a răspuns, cât de puternică a fost mânca-o-ar mama, a spus: sunt aici tati, sunt aici!" a povestit mătuşa pacientului decedat.

Cu ultimele puteri, bărbatul s-a întors în casă şi şi-a salvat copilul şi soţia.

"Distruşi, arşi din cap până în picioare, e dezastru, ca după război. […] Nu mai avea pe nimeni, decât pe mine în viaţă" povestea o rudă a bărbatului.

"Explozia devastatoare a avut loc după miezul nopţii. În momentul în care pompierii au ajuns la faţa locului, i-au găsit pe toţi trei - părinţii şi fata de nouă ani, în siguranţă, conştienţi, în afara locuinţei" a explicat reporterul Observator Bogdan Dinu.

Ajuns la Bucureşti, nimeni nu a observat că Mihai avea arsuri şi la nivelul spatelui

Explozia s-ar fi produs din cauza unor butelii. După deflagraţie, victimele au fost transportate la Spitalul de Urgenţă Călăraşi. Ulterior, mama şi fetiţa au fost transferate la Bucureşti, în timp ce tatăl a fost trimis cu un elicopter SMURD la spitalul de urgenţă din Craiova.

"Acolo era dezastru la Craiova. L-au adus aici la Bagdasar şi de aici, ce s-a întâmplat!? Fata a avut 75% şi de ce a salvat-o pe fată la Grigore Alexandrescu? Şi pe ei n-au putut să-i salveze? Hoţii, hoţii şi bandiţii!" a mai povestit mătuşa acestuia.

De la Craiova, Mihai ajunge la Bagdasar-Arseni pe 26 august.

Are arsuri la nivelul braţelor, toracelui, feţei şi membrelor inferioare. Asta era trecut în fişa de observaţie.

Bărbatul însă avea arsuri grave la nivelul spatelui şi nimeni nu le-a identificat. Anchetatorii îi acuză pe medicul Eugen Turcu, coordonator al Unității de Arși, şi încă o colegă, de neglijenţă criminală.

Cronologia evenimentelor care i-au adus moartea lui Mihai

Medicul curăţă plăgile şi schimbă pansamentele, dar doar pentru rănile consemnate în hârtia cu care a venit. A doua zi, bolnavul este predat doctorului Eugen Turcu, cu menţiunea să nu-i mai schimbe pansamentele. Nici nu se uită la pacient.

Abia pe 28 august îl pansează în sala de operaţie, dar din nou, fără să verifice toate rănile. Aşa rămân arsurile de pe spate neatinse. Pe 29 august bărbatul trebuia din nou toaletat, dar e amânat de la intervenţie.

Abia pe 30 august este preluat în sfârşit de un medic care verifică şi tratează toate arsurile, inclusiv cele de pe spate. Din păcate era prea târziu. A doua zi, starea i se agravează şi intervine decesul. Nici soţia lui nu a supravieţuit. Fetiţa lor de 9 ani a rămas orfană.

"Confruntat cu negljenţa gravă aratată faţă de pacient, medicul audiat acum de procurori, a modificat la o zi de la deces foaia de observaţie a pacientului, unde a minţit că i s-au făcut intervenţii zilnice. Mai mult, a modificat de mână procentul de arsuri, de la 53% la 72% din suprafaţa corporală" a explicat reporterul Observator Maria Rohnean.

Până la această ora, Spitalul Judeţean din Craiova nu ne-a transmis nicio explicaţie în legătură cu rănile de pe spate pacientului pe care nici doctorii de acolo nu le-au observat pe durata internării.

