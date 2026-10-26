Italia caută 10.000 de angajaţi până la finalul anului. Domeniile bine plătite unde pot aplica şi români

Aproape 10.000 de locuri de muncă urmează să fie ocupate până la sfârşitul anului 2026 într-o provincie din Italia, unde angajatorii se confruntă cu dificultăţi tot mai mari în găsirea personalului. Cele mai multe oportunităţi sunt în turism, comerţ şi industria alimentară, însă aproape jumătate dintre firme întâmpină probleme în recrutarea candidaților. Angajatorii caută inclusiv muncitori străini şi tineri sub 30 de ani, potrivit datelor publicate de Camera de Comerț din Romagna.

Companiile din provinciile Forli Cesena şi Rimini, din regiunea italiană Emilia-Romagna, intenţionează să recruteze peste 18.000 de angajaţi în ultimul trimestru al anului 2026. Datele publicate de Camera de Comerţ din Romagna arată că firmele din cele două provincii au planificate 18.020 de angajări, potrivit CesenaToday.

Estimările au fost realizate pe baza buletinului Excelsior Informa, elaborat de Unioncamere şi Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale din Italia. Raportul indică o creştere a ponderii angajărilor din cele două provincii în totalul regional, dar şi un interes tot mai mare pentru candidaţii tineri şi calificaţi, în special în firme nou-înfiinţate.

Numai pentru luna octombrie sunt estimate 7.830 de angajări în cele două provincii, dintre care 4.310 în Forli Cesena şi 3.520 în Rimini. Cele două provincii reprezintă 17,22% din totalul angajărilor estimate în regiune, unde sunt aşteptate 45.470 de noi intrări pe piaţa muncii în luna octombrie. La nivel naţional, companiile italiene au planificat aproximativ 539.080 de angajări în aceeaşi perioadă.

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Aproape 10.000 de locuri de muncă în Forli Cesena. Ce domenii au nevoie de angajaţi

În provincia Forli Cesena, firmele estimează că vor avea nevoie de 9.990 de angajaţi în ultimele trei luni ale anului. Numai în octombrie sunt prevăzute 4.310 angajări, cererea de personal fiind raportată de 20,3 dintre companiile din zonă.

Cele mai multe oportunităţi sunt în sectorul hotelier, restaurante şi servicii turistice, care concentrează 18% din cererea de personal. Comerţul reprezintă 16% din total, iar serviciile destinate publicului, 10%.

În acelaşi timp, cererea de angajaţi este în creştere în industria alimentară, a băuturilor şi tutunului, dar şi în industriile mecanică şi electronică.

Cele mai multe angajări pentru o singură categorie profesională sunt în domeniul hotelier şi al restaurantelor, unde sunt prevăzute 630 de posturi în luna octombrie.

O creştere importantă, de 290 de posturi, e înregistrată şi în cazul muncitorilor calificaţi în industria alimentară, prelucrarea lemnului, industria textilă, confecţii, prelucrarea pielii şi divertisment.

Aproape jumătate dintre angajatori au dificultăţi în găsirea personalului

Datele arată că 57,9% dintre angajările planificate în Forli Cesena sunt în sectorul serviciilor, iar 56% provin de la companii cu mai puţin de 50 de angajaţi. În privinţa contractelor, cele pe perioadă determinată reprezintă 83% din totalul ofertelor, în timp ce numai 17% dintre posturi presupun contracte stabile.

Angajatorii sunt interesaţi şi de tinerii aflaţi la început de carieră. Aproximativ 26,5% dintre angajările estimate sunt destinate persoanelor sub 30 de ani, iar 31,5% dintre posturi vizează personal străin.

Cu toate acestea, recrutarea rămâne o problemă importantă pentru companiile din provincie. Potrivit raportului, angajatorii întâmpină dificultăţi în ocuparea a 47,3% dintre posturile disponibile, procent aflat în creştere. În 27,8% dintre cazuri, problema este lipsa candidaţilor, în timp ce pentru 12,6% dintre posturi dificultatea este legată de pregătirea profesională insuficientă a celor care aplică.

Firmele nou-înfiinţate din Italia caută peste 22.000 de angajaţi

Raportul analizează separat şi cererea de personal din partea noilor companii din Italia, unde se observă un interes tot mai mare pentru angajaţii tineri şi pentru cei cu pregătire profesională avansată.

La nivel naţional, firmele nou-înfiinţate au planificat 22.520 de angajări, dintre care 5.400 provin de la afaceri lansate de antreprenori cu vârste sub 35 de ani. Tinerii sub 30 de ani reprezintă 28,5% dintre candidaţii vizaţi de aceste companii. În cazul firmelor fondate de antreprenori tineri, procentul ajunge la 36,9%.

Sectorul serviciilor reprezintă principalul motor al recrutării. Serviciile pentru companii concentrează 27,6% dintre angajările estimate, echivalentul a 6.210 posturi.

Turismul se află pe locul următor, cu 18,5% şi aproximativ 4.170 de posturi, în timp ce construcţiile reprezintă 22,2% din total, cu 5.000 de angajări planificate.

Ce competenţe caută angajatorii italieni

Firmele recent înfiinţate din Italia acordă o atenţie deosebită candidaţilor cu pregătire profesională ridicată. Aproximativ 22,3% dintre angajările planificate vizează posturi care necesită calificări avansate, o pondere mai mare decât media înregistrată în rândul companiilor italiene.

În regiunea Emilia-Romagna, managerii, specialiştii şi personalul tehnic reprezintă 25% dintre angajările estimate. Cu toate acestea, cele mai căutate rămân posturile cu un nivel mediu de calificare, în special cele administrative, comerciale şi din sectorul serviciilor. Acestea reprezintă 40,6% din cererea totală de personal.

Angajatorii pun însă accent şi pe competenţele care nu ţin strict de pregătirea profesională. Flexibilitatea şi capacitatea de adaptare sunt solicitate pentru 91,5% dintre posturi, în timp ce competenţele legate de protecţia mediului şi economisirea energiei sunt cerute pentru 75,7% dintre locurile de muncă.

Abilităţile digitale sunt la rândul lor importante pentru angajatori, fiind menţionate în cazul a 56,4% dintre angajările planificate.