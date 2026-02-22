Descinderi, duminică dimineaţă, la două saloane de masaj erotic. Procurorii au intrat pe fir după ce au filat cele două locaţii mai mult timp şi au descoperit că angajatele practicau şi servicii sexuale contra cost. Printre persoanele reţinute se află şi fosta soţie a lui Gabriel Cotabiţă.

Potrivit anchetatorilor, cele nouă persoane sunt suspectate că încă din aprilie anul trecut ar fi coordonat activitatea celor două saloane de masaj erotic din București, care în realitate erau folosite pentru practicarea prostituției.

Surse apropiate anchetei au declarat că cele două saloane se află în zona centrală a Capitalei.

Totul ar fi fost mascat sub aparența unor servicii legale. Astfel, au pus în aplicare nouă mandate de percheziții în București şi Ilfov, iar vizați au fost atât patronii, cât și angajații saloanelor.

Opt dintre aceștia au fost deja reținuți și urmează să fie prezentați magistraților cu propunere de arestare preventivă.

Printre cei reţinuţie se afă văduva lui Gabriel Cotabiţă, care era administrator al unui dintre saloane şi se ocupa de partea de online, iar lider al grupării, este o femeie de 80 de ani, afirmă surse apropiate anchetei. La percheziții, polițiștii au descoperit mai multe jucării sexuale și sume impresionante de bani: aproximativ 370.000 de lei, aproximativ 86.000 de euro, 15.000 de dolari şi 3.000 de lire sterline.

Activitatea este coordonată de parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de proxenetism în formă continuată.

