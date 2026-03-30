Un magazin sătesc din Dâmbovița a devenit, în realitate, punct de vânzare pentru droguri, anchetatorii descoperind că stupefiantele erau comercializate chiar din locuința unor suspecți. Cinci persoane au fost reținute de DIICOT, după ce ar fi vândut substanțe psihoactive și droguri de mare risc clienților din zonă, la prețuri între 100 și 200 de lei doza.

Droguri de mare risc, vândute la un magazin sătesc din Dâmboviţa, cu 100-200 de lei doza. Cinci reţineri - Shutterstock

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Dâmboviţa au solicitat arestarea preventivă a patru bărbaţi şi a unei femei, cu vârste între 31 şi 52 de ani, suspectaţi că, începând cu luna martie a anului trecut, au vândut substanţe susceptibile de a avea efect psihoactiv. Unul dintre inculpaţi este pus sub acuzare şi pentru trafic de droguri de mare risc, potrivit News.ro.

Magazin sătesc, folosit ca paravan pentru vânzarea de droguri

"Din actele de urmărire penală a reieşit faptul că, în perioada martie 2024 – martie 2026, la diferite intervale de timp, 4 dintre persoanele în cauză ar fi deţinut, manipulat şi vândut produse psihoactive, 4BMC şi 2MEC, către consumatori din judeţul Dâmboviţa, una dintre acestea comercializând şi droguri de mare risc, 3CMC, cunoscut sub denumirea generică de cristal. Probatoriul a reliefat că persoanele cercetate ar fi atras un număr mare de clienţi, preponderent din zona rurală adiacentă oraşului Găeşti, substanţele interzise fiind comercializate cu sume între 100 şi 200 de lei pentru un gram", se arată într-un comunicat dat publicităţii de anchetatori.

Articolul continuă după reclamă

Investigaţia a arătat faptul că doi dintre cei cercetaţi, un bărbat şi o femeie, foloseau ca paravan pentru vânzarea de substanţe psihoactive un magazin pe care îl amenajaseră la locuinţa lor, în localitatea Ulieşti.

Ei se aprovizionau cu produse psihoactive din judeţul Sibiu, prin intermediul altei persoane.

Cei cinci suspecţi, reţinuţi

Duminică, poliţiştii şi procurorii au făcut 13 percheziţii în acest dosar, în localităţile Găeşti, Ulieşti, Dragodana şi Şelimbăr, unde au descoperit şi ridicat diferite cantităţi de substanţe cristaline, o parte fiind porţionate şi ambalate pentru vânzare, cântare de precizie, pungi autosigilante, obiecte purtând urme de substanţă, sume de bani în lei, euro şi dolari, dispozitive de stocare a datelor, precum şi alte mijloace de probă.

Cei cinci inculpaţi au fost reţinuţi, iar luni Tribunalului Dâmboviţa este aşteptat să se pronunţe asupra propunerii de arestare preventivă a acestora pentru o perioadă de 30 de zile.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Consideraţi că datele voastre sunt în siguranţă într-un portofel digital? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰