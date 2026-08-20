Oana Țoiu susţine că drona din Marea Neagră nu aparţine Ucrainei

Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, spune că aliaţii NATO au fost informaţi în legătură cu drona maritimă din Marea Neagră. Şefa MAE susţine că, în urma discuţiilor dintre MApN şi autorităţile ucrainene, s-a stabilit că obiectul încărcat cu exploziv nu aparţine Ucrainei.

Oana Țoiu anunță că drona găsită plutind în derivă pe Marea Neagră, la aproximativ 80 de mile marine distanță de platforma Neptun Deep, nu ar aparține Ucrainei. Anterior, oficialii din țara vecină au negat că drona marină le-ar aparține, potrivit Mediafax.

"Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, prin canalul de comunicare directă cu Ucraina, s-a stabilit că aceasta nu este o navă fără pilot ucraineană", a transmis Oana Țoiu, într-o postare pe X.

Aliații vor continua să protejeze teritoriul atât pe uscat, cât și pe apă

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Oana Țoiu spune că a informat aliații NATO despre acest incident din Marea Neagră și susține că aliații vor continua să protejeze teritoriul alianței atât pe uscat, cât și pe apă.

Pentru că incidentul nu a avut loc în apele teritoriale ale României, ministrul de Externe a mai transmis că "partenerii aliați regionali și-au extins cooperarea la Marea Neagră pentru a acoperi, de asemenea, operațiunile de deminare, precum și protecția infrastructurilor maritime".

"România a propus instituțiilor UE varianta finală pentru un viitor Hub de Securitate Maritimă la Marea Neagră al UE, având unul dintre cele două sedii centrale în Constanța", a mai declarat șefa MAE, după discuțiile recente cu țările aliate.