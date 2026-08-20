Neptun Deep, în pericol. O dronă marină cu explozibil a fost distrusă de un avion românesc F-16 după ce s-a apropiat la câteva sute de metri de platforma de extracţie a gazelor din Marea Neagră. Preşedintele Nicuşor Dan a condamnat Rusia iar analiştii militari nu exclud o încercare de sabotaj. Platforma va intra în funcţiune anul viitor şi va transforma ţara noastră în principalul furnizor de gaze din Uniunea Europeană.

Două avioane de vânătoare F-16 au fost trimise să anihileze drona care ajunsese în dreptul platformei de extracţie. Una dintre ele a tras în ţintă. O navă militară s-a alăturat operaţiunii şi a distrus complet aparatul exploziv care se apropiase de Neptun Deep care are 180 de angajaţi.

Cât explozibil putea transporta drona care se apropia de platformă

"De obicei, o astfel de dronă poate să aibă între 150 şi 350 - 450 de kilograme de explozibil. În funcţie de situaţie, dacă impactul este direct, poate să distrugă un pilon", a spus Cristian Barbu, general în rezervă.

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Prezenţa dronei marine a fost semnalată de o navă comercială, în această dimineaţă, la ora 6 şi 28 de minute. Plutea în derivă la câteva sute de metri de platforma Neptun Deep şi putea pune în pericol cel mai important proiect energetic românesc. Neptun Deep se află în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 160 de kilometri de ţărm. Însă este foarte aproape şi de Crimeea ocupată de ruşi - puţin peste 300 de kilometri.

Ministerul Apărării a început o anchetă pentru a afla cine a lansat drona maritimă.

"S-a stabilit că nu sunt drone ucrainene pentru că după incidentul de la Constanţa s-a creat un canal de comunicare rapid cu cei din Ucraina. Au fost întrebaţi de la primul moment şi au confirmat că nu sunt drone ucrainene", a afirmat Radu Miruţă, ministrul Apărării.

Decizia de distrugere a dronei a primit undă verde de la Palatul Cotroceni.

"Condamn cu toată fermitatea intensificarea acestor tipuri de incidente iresponsabile din partea Federației Ruse", a transmis Nicuşor Dan, preşedintele României.

Analiștii nu exclud o tentativă de sabotaj

Analiştii militari nu exclud o tentativă de sabotaj. Neptun Deep va începe extracţia anul viitor, iar România ar putea deveni cel mai mare exportator de gaze naturale de pe continent, o piaţă dominată de Rusia până la începutul războiului din Ucraina.

"Nu ştiu dacă de data aceasta căutau chiar Neptun Deep-ul. Dar putem să luăm în calcul şi acest aspect. Ne pregătim să avem tot mai multe vizite în zona Neptun Deep", a afirmat Cristian Barbu.

"Colaborăm îndeaproape cu autoritățile române, inclusiv cu instituțiile relevante din domeniul securității naționale, pentru a asigura un cadru adecvat de protecție", a transmis operatorul platformei.

Neptun Deep este în zona economică exclusivă a României, dar nu şi în apele noastre teritoriale, adică iese de sub jurisdicţia NATO. Motiv pentru care armata a cerut aprobarea aliaţilor înainte să distrugă drona.