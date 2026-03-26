Dronă misterioasă descoperită într-o pădure din Paşcani. Nu reprezintă niciun pericol, spun autorităţile

Alertă la granița României, după un nou atac cu drone, în apropierea teritoriului nostru. Dronă a intrat în spațiul aerian românesc și a zburat aproximativ patru kilometri, înainte să se prăbușească în zona localității Parcheș, din județul Tulcea. Şi nu este un caz izolat. Ieri, bărbat a observat, într-o pădure din apropierea municipiului Pașcani, în județul Iași, o aripă de dronă agățată într-un copac.

Un bărbat de 64 de ani a sunat la 112 după ce a găsit o dronă agățată în copac, într-o pădure lângă Pașcani. Dacă se va dovedi a fi tot de proveniență rusă, va fi prima de acest gen care a ajuns pe teritoriul județului Iași. Cei care au ajuns la fața locului, autoritățile, au stabilit că nu reprezenta niciun pericol și au luat-o de acolo pentru identificare.

De asemenea, noaptea trecută, puțin după miezul nopții, s-a dat un mesaj RO-Alert în Tulcea, acolo unde oamenii au fost avertizați cu privire la faptul că exista pericolul să cadă drone din spațiul aerian românesc. Asta pentru că forțele Federației Ruse atacau malul Ucrainei în apropiere de granița cu România.

Două aeronave F-16 au survolat zona pentru a se asigura că totul este în regulă. Zece oameni au sunat la 112 pentru că se auzeau zgomote puternice. În cele din urmă, una dintre drone care a fost deviată de apărarea Ucrainei a ajuns pe teritoriul României, a căzut și a fost identificată. Apoi s-a constatat că nu reprezintă un pericol, deși începuse un incendiu, dar au intervenit repede forțele de ordine.

Articolul continuă după reclamă

De asemenea, autoritățile avertizează că în astfel de situații oamenii se ascultă evident mesajele primite prin roalert, iar dacă observă astfel de drone, desigur să sune la 112 și să nu se apropie de ele.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Întrebarea zilei Vă tentează să faceți stocuri cât produsele sunt la reducere? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰