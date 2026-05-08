Incendiu violent în Cernobîl după căderea unei drone. Flăcările au cuprins peste 1.100 de hectare
Autorităţile ucrainene au anunţat vineri izbucnirea unui incendiu de proporţii în zona de excludere de la Cernobîl, din nordul Ucrainei, după prăbuşirea unei drone. Potrivit acestora, nivelul radioactivităţii nu a înregistrat creşteri.
"În urma căderii unei drone, s-a declanşat un incendiu pe teritoriul rezervaţiei Cernobîl" joi, a declarat administraţia acestui sit, care înconjoară locul fostei centrale distruse în accidentul nuclear pe o rază de 30 km. Incendiul era încă în curs vineri pe o suprafaţă de 1.100 de hectare, rafalele de vânt şi terenul dificil afectând activitatea pompierilor, a precizat aceasta pe o reţea de socializare, informează AFP, potrivit Agerpres.
Administraţia rezervaţiei a făcut publice imagini în care se pot vedea coloane de fum negru şi alb, ridicându-se deasupra arborilor, precum şi maşini de pompieri şi ambulanţe pe drumurile forestiere.
Administraţia rezervaţiei nu a precizat dacă este vorba despre o dronă rusească sau una ucraineană, în condiţiile în care cele două ţări se atacă aproape cotidian cu zeci, uneori chiar sute de drone, dintre care o parte traversează zona Cernobîl.
"Nivelul de radiaţie în zona incendiată rămâne în limitele normale", a dat asigurări administraţia rezervaţiei.
Serviciile de salvare ucrainene au precizat la rândul lor pe Telegram că nicio creştere de radiaţie nu s-a înregistrat nicăieri în ţară.
Zona de excludere de la Cernobîl a fost decretată după explozia din aprilie 1986 a unuia dintre reactoarele centralei, cea mai gravă catastrofă nucleară din istorie.
Sute de mii de locuitori au fost evacuaţi din acest vast teritoriu, declarat rezervaţie naturală, din care o mare parte rămâne în continuare puternic contaminată.
Forţele ruse au ocupat centrala de la Cernobîl în prima zi a invaziei la scară mare din Ucraina din februarie 2022, iar apoi s-au retras cu o lună mai târziu, după eşecul tentativei lor de a ocupa Kievul.
Cernobâl se află la circa 130 km de capitala ucraineană şi la circa 20 de kilometri de Belarus.
