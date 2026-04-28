Un obiect asemănător unei drone a fost găsit în noaptea de luni spre marți în centrul Chișinăului. Locatarii unei scări de bloc au fost evacuați.

Potrivit Poliției Republicii Moldova, în noaptea de luni spre marți, un cetățean a anunțat că a găsit un obiect asemănător unei drone în sectorul Centru al capitalei.

La fața locului au intervenit specialiștii Secției Tehnico-Explozive a Poliției, care au securizat zona.

Locatarii din scara unui bloc au fost evacuați temporar, până la examinarea și ridicarea obiectului.

Potrivit informațiilor preliminare, obiectul este avariat, după ce ar fi lovit acoperișul blocului. Acesta urmează să fie examinat în detaliu de experți.

Polițiștii fac cercetări în acest caz.

