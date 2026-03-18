Locuitorii din Tulcea au primit noi mesaje RO-Alert în urma detectării unei drone
Un nou mesaj RO-Alert a fost emis pentru locuitorii din zona de nord a județului Tulcea. Sistemele de supraveghere au detectat prezenţa unei drone în spaţiul aerian al României.
A fost din nou alertă la graniţa României. Autorităţile au transmis aseară un nou mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zona de nord a județului Tulcea, după ce sistemele de supraveghere naționale au detectat semnalele unei drone în apropierea spațiului nostru aerian.
Două aeronave F-16 au decolat de la baza aeriană Fetești pentru a monitoriza situația. Nici locuitorii din Republica Moldova nu au linişte din cauza conflictului de la graniţă.
Mai mulţi localnici din satul Tudora au fost evacuaţi după ce fragmente dintr-o dronă activă au fost găsite la aproximativ 500 de metri de frontieră. Autorităţile au intervenit imediat pentru a dezamorsa aparatul de zbor.
