Locuitorii din Tulcea au primit noi mesaje RO-Alert în urma detectării unei drone

Un nou mesaj RO-Alert a fost emis pentru locuitorii din zona de nord a județului Tulcea. Sistemele de supraveghere au detectat prezenţa unei drone în spaţiul aerian al României. 

de Redactia Observator

la 18.03.2026 , 08:14
 A fost din nou alertă la graniţa României. Autorităţile au transmis aseară un nou mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zona de nord a județului Tulcea, după ce sistemele de supraveghere naționale au detectat semnalele unei drone în apropierea spațiului nostru aerian.

Două aeronave F-16 au decolat de la baza aeriană Fetești pentru a monitoriza situația. Nici locuitorii din Republica Moldova nu au linişte din cauza conflictului de la graniţă.

Mai mulţi localnici din satul Tudora au fost evacuaţi după ce fragmente dintr-o dronă activă au fost găsite la aproximativ 500 de metri de frontieră. Autorităţile au intervenit imediat pentru a dezamorsa aparatul de zbor.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

drone tulcea ro alert romania
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă este teamă după ce Iran a amenințat România?
Observator » Evenimente » Locuitorii din Tulcea au primit noi mesaje RO-Alert în urma detectării unei drone
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.