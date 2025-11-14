Drumul Expres Focșani-Brăila intră în execuție. 73 km vor conecta Moldova de Dunăre și litoral

Încep lucrările pentru Drumul Expres Focsani-Brăila. Compania Națională de Investiții Rutiere a emis astăzi ordinul de deschidere a şantierului. Şoseaua va avea o lungime de peste 70 de kilometri şi asigură legătura dintre Autostrada Moldovei cu Podul peste Dunăre de la Brăila, cu Tulcea și cu Constanța.

Construcţia va dura 3 ani şi jumătate şi costă peste patru miliarde de lei, bani europeni.

Etapa de proiectare începe pe 2 decembrie

Compania Națională de Investiții Rutiere a stabilit ca etapa de proiectare să înceapă pe 2 decembrie, potrivit ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban. Ordinul de începere marchează intrarea oficială în contractul pentru Drumul Expres Focșani-Brăila, o viitoare arteră esențială în regiune, potrivit Mediafax.

Drumul Expres va avea o lungime totală de 73,5 kilometri și va face legătura între: Autostrada Moldovei A7, Podul peste Dunăre de la Brăila, Drumul Expres Brăila-Galați, rutele către Tulcea și Constanța.

Drumul Expres Focsani-Brăila - finanţare europeană

Finanțarea este asigurată din fonduri europene nerambursabile și de la bugetul de stat. Durata totală a proiectului este de 42 de luni: 6 luni pentru proiectare şi 36 de luni pentru execuție.

Dacă nu intervin întârzieri, drumul expres ar putea fi gata în 2028.

Pe traseu sunt prevăzute: 57 de poduri și viaducte, 6 noduri rutiere, 2 parcări de scurtă durată, 1 spațiu de servicii cu zonă pentru benzinărie și comerț.

Complexitatea lucrării necesită resurse tehnice importante și ritm alert din partea constructorilor.

