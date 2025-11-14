Drumul Expres Focșani-Brăila intră în execuție. 73 km vor conecta Moldova de Dunăre și litoral
Încep lucrările pentru Drumul Expres Focsani-Brăila. Compania Națională de Investiții Rutiere a emis astăzi ordinul de deschidere a şantierului. Şoseaua va avea o lungime de peste 70 de kilometri şi asigură legătura dintre Autostrada Moldovei cu Podul peste Dunăre de la Brăila, cu Tulcea și cu Constanța.
Construcţia va dura 3 ani şi jumătate şi costă peste patru miliarde de lei, bani europeni.
Etapa de proiectare începe pe 2 decembrie
Compania Națională de Investiții Rutiere a stabilit ca etapa de proiectare să înceapă pe 2 decembrie, potrivit ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban. Ordinul de începere marchează intrarea oficială în contractul pentru Drumul Expres Focșani-Brăila, o viitoare arteră esențială în regiune, potrivit Mediafax.
Drumul Expres va avea o lungime totală de 73,5 kilometri și va face legătura între: Autostrada Moldovei A7, Podul peste Dunăre de la Brăila, Drumul Expres Brăila-Galați, rutele către Tulcea și Constanța.
Drumul Expres Focsani-Brăila - finanţare europeană
Finanțarea este asigurată din fonduri europene nerambursabile și de la bugetul de stat. Durata totală a proiectului este de 42 de luni: 6 luni pentru proiectare şi 36 de luni pentru execuție.
Dacă nu intervin întârzieri, drumul expres ar putea fi gata în 2028.
Pe traseu sunt prevăzute: 57 de poduri și viaducte, 6 noduri rutiere, 2 parcări de scurtă durată, 1 spațiu de servicii cu zonă pentru benzinărie și comerț.
Complexitatea lucrării necesită resurse tehnice importante și ritm alert din partea constructorilor.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰