Șosea rapidă între Satu Mare și Baia Mare: proiectul de 6 miliarde de lei a primit aviz favorabil

Drumul Expres Satu Mare - Baia Mare mai face un pas înainte. Studiul de fezabilitate a primit aviz favorabil de la structura interministerială din cadrul Ministerului Dezvoltării, anunţă Consiliul Judeţean Satu Mare. Următorul pas este aprobarea indicatorilor tehnico-economici în Guvern.

"Consiliul Interministerial de Avizare a Lucrărilor Publice din cadrul Ministerului Dezvoltării a emis aviz favorabil pentru studiul de fezabilitate al Drumului Expres Satu Mare - Baia Mare. Documentul, semnat de ministrul Cseke Attila, reprezintă ultima etapă înainte ca indicatorii tehnico-economici ai proiectului să fie supuşi aprobării într-o viitoare şedinţă de Guvern", precizează CJ Satu Mare într-o postare pe Facebook.

Drumul expres va avea o lungime de 59,17 km, două benzi pe sens, șapte noduri rutiere, 35 de pasaje și 18 poduri. Proiectul include și două perechi de parcări de scurtă durată, un Centru de Întreținere și Coordonare și un spațiu de servicii tip S1.

Investiția este estimată la 5,93 miliarde de lei și va fi finanțată din fonduri nerambursabile europene, prin Programul Transport 2021-2027, completate de bugetul de stat.

Lucrările sunt estimate să dureze 42 de luni. Dacă proiectul parcurge rapid restul etapelor administrative, CNAIR ar urma să lanseze licitația pentru proiectare și execuție în primul trimestru din 2026.

