La doar cinci luni de la inaugurare, Drumul Expres Craiova‑Pitești, s-a surpat. Pământul a luat-o la vale în mai multe zone şi fără intervenții urgente, terasamentul de sub una dintre benzi ar putea ceda oricând. Circulația nu a fost restricționată până acum, dar situația reprezintă un pericol pentru zecile de mii de șoferi care folosesc zilnic şoseaua de mare viteză. 

de Redactia Observator

la 09.12.2025 , 20:28

Pe tronsonul dintre Slatina și Pitești, aproape de localitatea Negreni, pământul a luat o la vale după ploile din ultima vreme. Sub şoseaua de mare viteză malul a dispărut pe zeci de metri.

"Pământul lucrează și nu s-a tasat cum trebuie, asta e". "Malurile datorită eroziunii se surpă și carosabilul, e posibil oricând asta, depinde de cantitatea de precipitații care cade la momentul respectiv", spun şoferii.

Drumul inaugurat cu fast în urmă cu aproape cinci luni e încă în garanţie. Reprezentanţii companiei de drumuri au cerut firmei care s-a ocupat de lucrări să rezolve cât mai rapid problema.

"Acesta are deja mobilizat personalul şi utilajele în zona respectivă şi astăzi sau mâine va demara lucrările de punere în siguranţă acolo, de refacere a taluzului. Va fi refăcut cu piatră spartă, pentru a nu mai apărea astfel de spălări ale taluzului", a declarat Cristian Toma - DRDP Craiova.

Pericolul e cu atât mai mare cu cât mii de turişti trec zilnic pe şoseaua de mare viteză în drumul spre Târgul de Crăciun din Craiova.

"Dacă se dărâmă terenul în momentul în care trec mașini, vă dați seama pericolul e din ce în ce mai mare", a declarat un alt şofer.

Drumul Expres 12 a fost deschis după patru ani de amânări şi o întârziere de opt luni şi a marcat o premieră pentru România. Şoferii pot ajunge de la Craiova la Constanţa adică 470 de kilometri doar pe drumuri de mare viteză.

"Eu cred că lucrările sunt făcute de mântuială. Oricâtă ploaie ar fi, dacă e consolidat cu ce trebuie eu cred că ar trebui să reziste", a declarat un şofer.

La finalul săptămânii trecute, Drumul Naţional 1, cea mai circulată şosea din ţară, mai ales de sărbători,a început să se surpe. Terasamentul s-a măcinat sub una dintre benzi, din cauza lucrărilor la centura ocolitoare a oraşului Comarnic.

Redactia Observator
