Donald Trump, "perfect" la examenul medical: Mă simt ca acum 50 de ani

Donald Trump susține că este într-o formă excelentă după cel mai recent control medical, însă lipsa unui raport detaliat din partea Casei Albe alimentează întrebările privind starea sa de sănătate, cu puțin timp înainte ca liderul american să împlinească 80 de ani.

„Totul a decurs PERFECT”, a scris cel mai în vârstă preşedinte ales vreodată în Statele Unite, pe platforma sa Truth Social, după ce a fost examinat într-un spital militar din apropierea Washingtonului. El a petrecut mai mult de trei ore acolo.

Casa Albă nu a publicat imediat niciun raport detaliat şi nici o scrisoare semnată de medicul preşedintelui. Gradul de detaliu al informaţiilor care vor fi divulgate este la latitudinea executivului.

Miliardarul, cel mai în vârstă preşedinte ales vreodată în Statele Unite, a făcut din vitalitatea sa o componentă integrală a personalităţii sale politice şi un punct de atac permanent împotriva predecesorului său democrat, Joe Biden.

De la revenirea sa la putere în ianuarie 2025, liderul american are pe mâna dreaptă un hematom persistent, acoperit cu machiaj şi atribuit consumului de aspirină ca tratament cardiovascular de rutină. El şi-a redus ritmul deplasărilor în Statele Unite faţă de primul său mandat, dar menţine un ritm destul de susţinut de călătorii în străinătate şi răspunde frecvent presei, potrivit News.

Insuficiență venoasă cronică

Casa Albă a dezvăluit, de asemenea, că Donald Trump suferă de insuficienţă venoasă cronică, o afecţiune răspândită şi benignă, care provoacă umflături sau crampe. În timpul primului său mandat, a fost acuzat de lipsă de transparenţă în ceea ce priveşte starea sa de sănătate, în special în momentul în care a contractat Covid-19 în octombrie 2020, ceea ce i-a adus internarea la spitalul Walter Reed, acelaşi spital în care îşi face şi controalele medicale.

Cel de marţi este al treilea de la învestirea sa din 20 ianuarie 2025, adică un ritm semestrial de vizite medicale până acum, în loc de ritmul anual al predecesorului său.

Raportul publicat după vizita medicală din octombrie 2025 indica faptul că se afla „în stare excelentă de sănătate” şi că vârsta sa cardiacă era „cu aproximativ 14 ani mai tânără” decât vârsta sa reală.

Opoziţia democrată prezintă adesea videoclipuri în care Donald Trump apare cu ochii închişi în timpul şedinţelor şi îi pune din ce în ce mai des la îndoială sănătatea mintală, bazându-se pe postările deosebit de violente sau incoerente de pe reţeaua sa Truth Social.

Starea de sănătate a preşedintelui american nu suscită în schimb în rândul opiniei publice întrebări la fel de intense ca cea a lui Joe Biden la sfârşitul mandatului său, când democratul avea tot mai multe căzături sau momente de confuzie.

Dar mulţi americani au îndoieli cu privire la capacităţile sale. Într-un sondaj recent realizat de Washington Post/ABC News/Ipsos, 59% dintre persoanele chestionate consideră că Donald Trump nu are capacităţile mintale necesare pentru a conduce ţara, iar 55% că nu are sănătatea fizică necesară.

Preşedintele american asigură că este în plină formă. „Mă simt ca acum cincizeci de ani. E o nebunie”, a declarat el pe 12 mai. „Sunt o persoană extraordinar de strălucită”, a scris el pe 22 aprilie, tot pe Truth Social.

