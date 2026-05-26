60 de călători au fost evacuaţi după ce locomotiva unui tren a luat foc, în Maramureş

Peste 60 de călători dintru-un tren care urma să ajungă în gara din Baia Mare au fost debarcaţi pe raza localităţii Ulmeni după ce locomotiva a luat foc. 

de Denisa Vladislav

la 26.05.2026 , 21:10
"La faţa locului a sosit o locomotivă de schimb, peste 60 de călători au fost îmbarcaţi în siguranţă în vagoane, urmând ca trenul să îşi reia traseul în cel mai scurt timp", a spus Adriana Şanta, purtătorul de cuvânt al ISU Maramureş

Conform sursei citate, inţial toţi călătorii aflaţi în vagoane au fost evacuaţi în deplină siguranţă.

"Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Incendiul a fost localizat şi se manifestă doar la nivelul locomotivei, fiind eliminat riscul de propagare a flăcărilor la vagoane", a precizat Adriana Şanta.

Potrivit aceleiaşi surse, pentru gestionarea situaţiei, la faţa locului au fost mobilizate patru autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi două echipaje medicale.

