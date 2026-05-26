Peste 60 de călători dintru-un tren care urma să ajungă în gara din Baia Mare au fost debarcaţi pe raza localităţii Ulmeni după ce locomotiva a luat foc.

60 de călători au fost evacuaţi după ce locomotiva unui tren a luat foc, în Maramureş - Sursa: Profimedia

"La faţa locului a sosit o locomotivă de schimb, peste 60 de călători au fost îmbarcaţi în siguranţă în vagoane, urmând ca trenul să îşi reia traseul în cel mai scurt timp", a spus Adriana Şanta, purtătorul de cuvânt al ISU Maramureş.

Conform sursei citate, inţial toţi călătorii aflaţi în vagoane au fost evacuaţi în deplină siguranţă.

"Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Incendiul a fost localizat şi se manifestă doar la nivelul locomotivei, fiind eliminat riscul de propagare a flăcărilor la vagoane", a precizat Adriana Şanta.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit aceleiaşi surse, pentru gestionarea situaţiei, la faţa locului au fost mobilizate patru autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi două echipaje medicale.

Denisa Vladislav Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰