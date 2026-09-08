Femeile care fumează au un risc de infertilitate cu 40% mai mare decât cele nefumătoare, avertizează Organizația Mondială a Sănătății. Tutunul poate afecta însă fertilitatea ambelor sexe și poate reduce inclusiv șansele de reușită ale tratamentelor de reproducere asistată, precum fertilizarea in vitro, potrivit EFE, relatează Agerpres.

Un obicei răspândit poate reduce șansele de a avea copii. Ce a descoperit OMS după 25 de ani de cercetări - Shutterstock

OMS a avertizat, de asemenea, într-un document în care analizează şi sintetizează dovezile ştiinţifice acumulate pe acest subiect timp de un sfert de secol, asupra posibilelor efecte ale fumatului pasiv.

Conform constatărilor, una din şase persoane aflate la vârsta reproductivă se va confrunta la un moment dat în viaţă cu infertilitatea, definită drept imposibilitatea de a concepe după 12 luni sau mai mult de relaţii sexuale regulate, fără folosirea unui produs contraceptiv. Potrivit documentului, s-a putut stabili cu rigurozitate ştiinţifică că tutunul afectează sănătatea reproductivă a femeilor şi că renunţarea la fumat reduce riscul de infertilitate.

Conform textului OMS, femeile care au fumat în trecut, dar care nu mai fumează, prezintă un risc de infertilitate cu 25% mai mic în comparaţie cu cele care continuă acest obicei, ceea ce, potrivit organizaţiei, indică faptul că renunţarea la fumat poate face diferenţa în mod semnificativ.

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OMS a subliniat că infertilitatea nu este doar o problemă de sănătate feminină, precizând că analiza a 44 de studii la care au participat 60.000 de bărbaţi a evidenţiat legătura dintre consumul de tutun şi tulburările reproductive, inclusiv probleme legate de calitatea spermei şi disfuncţii sexuale. "Bărbaţii fumători prezentau mai frecvent disfuncţie erectilă şi probleme de ejaculare, precum şi absenţa spermatozoizilor, dar şi mobilitate redusă şi anomalii morfologice ale acestora", au notat cercetătorii OMS.

În ceea ce priveşte tratamentele de fertilitate, OMS a precizat că există studii care au constatat o asociere între fumat şi un număr mai mic de sarcini şi naşteri în urma tehnicilor de reproducere asistată, precum fertilizarea in vitro. Rezultatele sugerează că rata de succes a tratamentelor de fertilitate s-ar putea reduce la jumătate în rândul persoanelor care fumează ţigări cu tutun.

În ceea ce priveşte dispozitivelor de fumat mai recente, precum ţigările electronice, dar şi narghileaua şi alte produse pe bază de nicotină, OMS a explicat că studiile sunt încă în curs de desfăşurare, motiv pentru care nu pot fi formulate afirmaţii concludente, însă a subliniat că acestea ar putea prezenta, de asemenea, riscuri pentru fertilitate, organizaţia solicitând continuarea cercetărilor.

Având în vedere aceste date, OMS a recomandat ca profesioniştii din domeniul sanitar să informeze persoanele şi cuplurile care intenţionează să aibă copii cu privire la riscurile reproductive asociate consumului de tutun.