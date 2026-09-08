Florin Maxim rămâne la Corvinul Hunedoara. Decizia luată de conducerea clubului

Conducerea clubului de fotbal Corvinul Hunedoara a anunţat, luni, că antrenorul Florin Maxim continuă la conducerea nou-promovatei în Superliga, dezminţind astfel speculaţiile apărute în presa sportivă potrivit cărora tehnicianul ar urma să fie instalat la FCSB.

"Florin Maxim rămâne la Corvinul! În contextul speculaţiilor apărute, astăzi, în presa centrală privind o posibilă plecare a antrenorului nostru, conducerea clubului transmite un mesaj clar: proiectul început la Hunedoara merge mai departe alături de omul care l-a construit, pas cu pas, în ultimii ani", informează gruparea pe pagina oficială de Facebook.

Primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu, care este totodată şi membru fondator al clubului Corvinul, a declarat că proiectul început în 2021 trebuie să meargă mai departe cu Florin Maxim.

"Trebuie spus, din capul locului, că am discutat, în urmă cu câteva luni, cu Florin Maxim şi mi-a spus, în repetate rânduri, că nu are de gând să plece la alt club, ba mai mult, m-a asigurat de faptul că va merge mai departe cu proiectul nostru, atâta vreme cât are susţinerea noastră. Iar el ştie că are toată încrederea noastră, pentru că face parte dintr-o poveste, care trebuie să meargă mai departe cu el", a afirmat primarul.

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"Indiferent de banii care se oferă unui om, consider că un cuvânt dat este mai presus de orice, tocmai de aceea, conducerea clubului ştie că nu îşi poate pune semnătura pe nici o înţelegere care să însemne despărţirea de Florin Maxim. Să nu uităm, el este şi Cetăţean de Onoare al oraşului, dar şi al judeţului şi are, repet, toată încrederea tuturor celor implicaţi în acest proiect. La Corvinul, cuvântul de ordine, încă din 2021, este continuitatea. În aceste condiţii, Florin Maxim va continua povestea pe care a început-o la Hunedoara, indiferent de speculaţiile apărute în presa naţională", a adăugat Dan Bobouţanu.

După înfrângerea din derby-ul cu Dinamo de sâmbătă, patronul FCSB, Gigi Becali a afirmat că antrenorul Marius Baciu intenţionează să renunţe la funcţie. Ulterior, în presa naţională au fost vehiculate câteva nume de antrenori care l-ar putea înlocui pe Marius Baciu, precum Ianis Zicu sau Florin Maxim.

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