Veşti bune pentru hotelierii de pe litoral: se întorc turiştii polonezi după 15 ani de absenţă. Astăzi va ateriza la Constanţa primul charter direct din Polonia. Polonezii au vacanţele rezervate, iar majoritatea au ales pachete all inclusive pentru 7 nopți. Litoralul nu rămâne însă singura lor destinație, mulți fiind interesați să vadă, de exemplu, și Delta Dunării.

La bordul aeronavei se vor afla 186 de turiști polonezi, care au ales să-și petreacă vacanța pe litoralul românesc, în hotelurile din stațiunile Mamaia, Neptun, Jupiter, Olimp și Venus.

Ei au ales pachetele all-inclusive de șapte nopți și au plătit în medie 754 de euro de persoană. Însă marea, plaja nu sunt singurele atracții: se vor organiza și excursii în Constanța, Delta Dunării sau Bulgaria.