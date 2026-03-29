După 40 de ani, un colţ de istorie revine la viaţă. Unul dintre cele mai vechi muzee tehnice din ţară ne aşteaptă vizita într-un spaţiu de trei ori mai generos. Muzeul Dimitrie Leonida din Bucureşti adăposteşte motoare, staţii radio şi primele calculatoare româneşti.

4.600 de metri pătraţi de invenţii româneşti. Peste 200 de exponate. Le găsiţi în Parcul Carol din Capitală, în noua aripă a muzeului Dimitrie Leonida.

În 1857, Bucureștiul a fost primul oraș din lume care a introdus iluminatul public cu petrol lampant. La sfârşitul secolului 19, clădirile emblematice ale oraşului erau deja iluminate electric. Un cazan, folosit acum mai bine de un secol, la generarea aburului pentru turbinele care acționau generatoarele de curent electric de la Grozăvești, este cea mai mare piesă din muzeu.

E câte ceva pentru fiecare în Muzeu. De la uriaşele echipamente de odinioară, la instalaţii speciale, moderne, care vă permit să aflaţi lucruri nemaiştiute despre găurile negre.

Iar tehnica poate fi descoperită şi prin joc, cu ajutorul unor mese interactive.

Băiat: Mie cel mai mult mi-a plăcut motorul de turbină!

Reporter: Cu cine ai discutat despre exponate?

Băiat: Cu tati!

Reporter: Ce vrei să te faci când vei fi mare?

Băiat: Inginer! Inginer, astronaut

"Este pasionat, îi plac lucrurile tehnice, ii place matematica", a spus tatăl băiatului.

Doritorii pot afla, în acelaşi loc, şi povestea primelor calculatoare româneşti, şi cea a morilor clasice de măcinat cereale, vechi de peste 3 secole.

"Sunt 2 mori de apă cu făcaie, adică nu au o turbină modernă dedesubt, 23.58 Au un soi de trunchi de copac cu aceste căuşe înfipte în acest trunchi, şi căuşele respective poartă numele de făcaie", a afirmat Olimpia Andrei, muzeograf.

Exponatele ocupă un spaţiu folosit în ultimii 40 de ani pentru depozitare. S-a ajuns aici după ce acoperişul clădirii a căzut în anii 80, iar unele dintre cele mai importante exponate au fost distruse.

