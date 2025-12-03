Vila Regală din Mamaia se pregătește de restaurare, după ce președintele Nicușor Dan a promulgat legea care permite renovarea acestui simbol al eleganței interbelice. Clădirea, recuperată de stat după aproape două decenii de procese, a fost transformată ani la rând în discotecă și a ajuns în ruină după un incendiu puternic.

Palatul Regal din Mamaia are nevoie de o reabilitare capitală, care cu siguranţă va dura ani de zile, aşa cum s-a întâmplat în cazul Cazinoului şi asta pentru că sunt mai bine de 20 de ani de când Vila Regală şi-a pierdut din strălucire. Istoricii vorbesc cu entuziasm de anii de glorie şi de faptul că familia regală îşi petrecea aici verile, însă după Revoluţie, Vila Regală a devenit restaurant, apoi club de noapte, iar în 2003, imobilul a fost privatizat.

Palatul Regal, reabilitat după zeci de ani de procese

Decenii la rând clădirea a fost dispută între firma care a cumpărat-o şi statul român. Vila a fost vândută la un preţ sub valoarea reală, iar terenul de 1.5 hectare a fost şi el transferat un an mai târziu la un preţ de 10 ori mai mic decât cel al zonei. Toate aceste tranzacţii au fost făcute fără înştiinţarea Ministerului Culturii.

După două decenii de procese, Instanţa Supremă a dat câştig de cauză statului român, iar în martie 2022, când a fost anulat actul de vânzare-cumpărare, clădirea a ajuns din nou în patrimoniul Ministerului Culturii. Doi ani mai târziu, după alte procese, şi terenul a ajuns în Ministerul Culturii. Acum tot complexul este în posesia statului român, care promite că îl va pune în valoare.

