Au fost date publicităţii imaginile cu momentul în care un medic de la Spitalul Orășenesc din Borșa a fost bătut în timp ce resuscita o pacientă. În înregistrare se vede cum cadrul medical este lovit de o rudă a femeii iar câțiva martori intervin pentru a-l apăra. Bătăuşul a fost arestat în urma incidentului. Ulterior, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a cerut managerilor de spitale din țară să revizuiască și să actualizeze procedurile de intervenție ale agenților de pază.

În urma incidentului de la Borșa, ministrul Sănătății a solicitat public tuturor managerilor unităților sanitare să convoace de urgență reprezentanții firmelor de securitate care asigură paza spitalelor pentru a stabili reguli clare și proceduri de intervenție.

Incidentul violent a avut loc în compartimentul de primiri urgențe al Spitalului din Borșa, la sfârșitul săptămânii trecute. Medicul din Bistrița, care face gardă și la Spitalul din Borșa, se ocupa de resuscitarea unei femei ajunse la spital în stop cardiorespirator.

Acolo au ajuns, după un timp, și rudele pacientei, iar ginerele femeii a vrut cu orice preț să intre în sala de resuscitare, deși personalul medical i-a spus că nu are voie să facă acest lucru. Nu a acceptat un refuz, astfel că l-a lovit cu pumnul în față pe unul dintre medici. Acesta a căzut pe podea, dar a rămas conștient.A sunat la 112, iar la fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție. Medicul și-a întrerupt garda, fiind înlocuit de altul, care a continuat manevrele de resuscitare, însă pacienta a decedat.

Articolul continuă după reclamă

Bărbatul agresiv a fost reținut pentru 24 de ore și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile.

Alex Prunean Like Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent. ➜

Întrebarea zilei Ţineţi banii la comun cu partenerul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰