Au apărut imaginile cu momentul în care un medic de la spitalul din oraşul Borşa este bătut de un bărbat.

Totul s-a întâmplat în timp ce medicul încerca să-i salveze viaţa soacrei agresorului. Atunci s-a trezit cu aparţinătorii femeii peste el.

Bărbatul a fost arestat preventivşi este cercetat acum pentru ovire şi alte violențe. În urma incidentului, ministrul Sănătăţii a anunţat reguli noi și în privința programelor de vizită din spitale.

Nimeni nu mai are voie să intre în afară orelor de vizită și se caută modalități pentru efectuarea unor controale pentru cei care intră în unitățile spitalicești.

