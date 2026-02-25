Antena Meniu Search
Video Momentul în care un medic din Borșa este bătut chiar în timp ce încerca să salveze o pacientă

Au apărut imaginile cu momentul în care un medic de la spitalul din oraşul Borşa este bătut de un bărbat.

de Redactia Observator

la 25.02.2026 , 08:23

Totul s-a întâmplat în timp ce medicul încerca să-i salveze viaţa soacrei agresorului. Atunci s-a trezit cu aparţinătorii femeii peste el. 

Bărbatul a fost arestat preventivşi este cercetat acum pentru ovire şi alte violențe. În urma incidentului, ministrul Sănătăţii a anunţat reguli noi și în privința programelor de vizită din spitale.

Nimeni nu mai are voie să intre în afară orelor de vizită și se caută modalități pentru efectuarea unor controale pentru cei care intră în unitățile spitalicești.

