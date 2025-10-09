Ea e Mădălina, tânăra din Giurgiu care a murit după ce a născut. Medicii s-au chinuit ore întregi s-o salveze

Mădălina, o tânără din Giurgiu, a murit la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa după ce a suferit complicaţii la naştere.

Mădălina avea 29 de ani şi era la prima naştere. Potrivit Giurgiu Tribune, tânăra a urmat un tratament de fertilizare pentru a deveni mamă, iar pentru a naşte a ales o clinică privată din Constanţa. În timpul naşterii, au apărut complicaţii majore, starea femeii s-a deteriorat rapid, iar medicii au decis transferul la Spitalul Judeţean de Urgenţă. Acolo, o altă echipă de medici a încercat ore în şir să o stabilizeze, dar Mădălina nu a mai putut fi salvată.

Bebeluşul a supravieţuit

Poliţia a deschis un dosar penal în acest caz, iar autorităţile cercetează dacă au existat neglijenţe medicale care au dus la decesul femeii. În replică, oficialii clinicii private, care este de altfel şi primul spital privat din Constanţa, susţin că medicii care au avut-o în grijă pe Mădălina au respectat toate protocoalele medicale şi toate prevederile legale în acest caz.

"În data de 08.10.2025, la ora 01:06, a avut loc nașterea pe cale naturală a unui făt viu, unic de sex masculin, cu greutatea de 3430 grame, Indice Apgar 9, cu adaptare neonatală bună. Nou-născutul are stare generală postnatală bună și se află sub supravegherea specialiștilor secției de Neonatologie din cadrul spitalului nostru. Pacienta s-a prezentat la camera de gardă în data de 07.10.2025, la ora 13:10, pentru sângerare pe cale vaginală și contracții uterine dureroase, unde a fost consultată de medicul de gardă, recomandându-se internarea. Pacienta refuză internarea, contrar avizului medical după ce i-au fost explicate riscurile la care se expune.

În data de 07.10.2025, ora 22:27, pacienta se prezintă din nou la camera de gardă pentru contracții uterine dureroase. La examinarea locală se constată că pacienta este în travaliu avansat și se decide internarea pentru asistența la naștere. Travaliul și nașterea au decurs normal, sub monitorizarea atentă a echipei medicale, a parametrilor vitali materni și fetali. Pacienta naște pe cale vaginală la ora 01:06 un făt viu, unic sex masculin, greutate 3430 grame, indice APGAR-9, care se predă secției de neonatologie.

În post-partumul imediat, ora 02:19, pacienta pierde sânge și cheaguri în cantitate apreciabilă, motiv pentru care se aplică manevre chirurgicale de oprire a sângerării conform protocoalelor în vigoare. Starea pacientei continuă să se deterioreze. Uterul este în continuare aton, cu toate că s-au încercat toate manevrele de oprire a sângerării, motiv pentru care se recomandă intervenție chirurgicală de urgență (histerectomie de necesitate). Atât pacienta, cât și aparținătorul refuză intervenția chirurgicală după ce le-au fost explicate riscurile la care se expun, inclusiv posibilitatea decesului, riscuri pe care atât pacienta, cât și aparținătorul și le-au asumat prin semnătură.

Având în vedere faptul că situația pacientei se deteriora dramatic, se obține acordul verbal al aparținătorului, se instituie comisie medicală conform Articolului 13 din Legea 46/2003 care menționează că „În cazul în care pacientul nu își poate exprima voința, dar este nevoie de o intervenție medicală de urgență, medicul are dreptul să efectueze toate intervențiile necesare pentru salvarea vieții pacientului, fără consimțământul acestuia”, și se intervine chirurgical, efectuându-se histerectomie subtotală de necesitate. Intervenția chirurgicală a durat 20 de minute și a decurs fără complicații. După finalizarea intervenției chirurgicale, luând în considerare necesitatea abordului multidisciplinar, s-a decis transferul pacientei la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, pentru continuarea tratamentului. Transferul s-a realizat conform procedurii de transfer interclinic, în deplină colaborare cu echipele secțiilor ATI și Obstetrică-Ginecologie ale SCJU Constanța, cărora le-au fost comunicate toate datele medicale relevante.

Raportat la situația descrisă mai sus, discutăm despre un caz de atonie uterină cu sângerare apreciabilă în post-partumul imediat. Sindromul hemoragic în post-partum reprezintă principala cauză de mortalitate maternă și, conform statisticilor Organizației Mondiale a Sănătății, poate ajunge până la 27% din decesele materne. Această complicație severă poate apărea atât după naștere naturală, cât și după nașterea prin operație cezariană.

Suntem alături de familia pacientei, căreia îi transmitem sprijinul și compasiunea noastră. Respectăm durerea și intimitatea familiei și vom colabora în mod transparent cu toate instituțiile implicate pentru a face deplină lumină asupra acestui caz", se arată în comunicatul clinicii.

